Hyundai Solaris вернул звание лидера продаж на столичном рынке

Фото: hyundai.ru

Hyundai Solaris признан самой продаваемой моделью на столичном рынке легковых автомобилей по итогам октября, сообщает пресс-служба "Автостата".

В октябре было продано 1225 автомобилей этой марки. На втором месте – KIA Rio (1040 экземпляров), а на третьем – Volkswagen Polo (775 единиц). На четвертой позиции рейтинга находится Hyundai Creta (737 экземпляров), а на пятой – Skoda Octavia (578 штук).

Также в десятку самых продаваемых моделей авто в октябре попали Skoda Rapid, Toyota Camry, Ford Focus, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

По данным "Автостата", всего в октябре было продано 17,4 тысяч автомобилей, что всего на 0,2 процента меньше, чем годом ранее.