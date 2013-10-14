Сын против отца: Skoda Superb vs Volkswagen Passat

Skoda Superb. Фото: Анастасия Трегубова

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова сравнивает Skoda Superb с его "папой" Volkswagen Passat и подмечает различия, разглядеть которые не так-то просто.

На сайте Skoda написано: "Новый Superb – автомобиль бизнес-класса для тех, кто ценит максимальный комфорт и роскошь". На самом деле речь идет лишь о рестайлинге. Во многом это все та же машина, что и пять лет назад – основные вещи остались неизменными, например, донор у автомобиля все тот же – Passat. Поэтому логично будет сравнить эти машины: кто кого, как говорится.

Первое, на что обращаешь внимание, – это внешний вид обоих автомобилей. Есть ощущение, что Skoda немного "слизала" классические элементы Volkswagen, но сделала это аккуратно, немного стилизовав их под свой дизайн. А вот внутри – по крайней мере, на заднем сиденье – отличия кардинальные.

Во-первых, здесь неприлично много места. Passat с его комфортным, но очень стандартным по размерам задним диваном отдыхает. Сзади в Skoda Superb будет чувствовать себя комфортно человек любых, даже самых крупных размеров. Более того, в качестве опции идет специальный "лючок" в переднем пассажирском сиденье: открыв его, можно вытянуть ноги. Для пассажиров предусмотрены индивидуальное освещение, прикуриватель, пепельница и подлокотник, который скорее напоминает столик и способен выдерживать до 3-х килограммов веса. Нет, положа руку на сердце, стоит признаться, что и в Volkswagen Passat эти опции (за исключением люка для ног) есть. Но по объему полезного места для пассажиров Skoda Superb – явный фаворит.

Volkswagen Passat. Фото: volkswagen.ru

Переднее пассажирское сиденье и эргономика водительского кресла очень схожи с "пассатовскими", поэтому здесь явных лидеров нет. Такая же ситуация и с багажником, разве что чехи отличились своей фирменной "фишкой": крышкой багажника Twindoor, которая может открываться и как у седана, и как у лифтбэка. Сами "шкодовцы" такую конструкцию предпочитают называть сэдч-бек. Оба возможных режима открытия теперь получили по отдельной кнопке, что заметно упрощает жизнь владельцев автомобиля. Так что Skoda снова впереди.

При езде на обоих автомобилях чувствуется уверенность. При входе в крутой поворот на слишком большой скорости Skoda включает систему курсовой устойчивости. Машину начинает немного вести на внешний круг, и вы спокойно выезжаете. На Passat же есть вероятность сорваться в занос при слишком серьезных маневрах. Но оба автомобиля показывают одинаково прекрасные результаты во время быстрой и достаточно экстремальной езды. Ничья, Passat даже немного впереди.

Посмотрим на цену и увидим, что модели снова идут ровно: стоимость и того и другого авто начинается от 900 тысяч рублей и заканчивается в районе двух миллионов. Снова ничья.

Что можно сказать, подводя итоги? Обе машины прекрасно выглядят, прекрасно функционируют и отлично реагируют на ваши указания во время езды. Оба автомобиля можно рекомендовать для солидных людей, здесь все сделано с учетом комфорта. Много места, отличный багажник, регулируемость рулевого колеса, электро-регулирование сидений и зеркал. Но есть один нюанс: Passat все же сделан больше для водителя, а Superb – для пассажира.

Анастасия Трегубова