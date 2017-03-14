Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 10:40

Транспорт

Гимнастка Мустафина выставила на продажу подаренный за Олимпиаду автомобиль

instagram.com/musaliya135

Гимнастка Алия Мустафина выставила на продажу подаренный за золотую медаль в Олимпиаде автомобиль. Об этом она сообщали в своем Instagram.

"Друзья, продаю свою машину‼️ BMW X6 xDrive35i! Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово", – написала спортсменка.

В сентябре свой олимпийский автомобиль BMW X4 решила продать пловчиха Юлия Ефимова. Вырученные деньги спортсменка планировала направить на покупку квартиры в Москве для ее новой команды Efimova Team.

Сборная России в неофициальном командном зачете Олимпиады в Рио заняла четвертое место, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград. Награды олимпийцам вручил Дмитрий Медведев. Он поздравил призеров и победителей Олимпиады в Рио-де-Жанейро и вручил им ключи от автомобилей BMW. Машины украсили наклейками с олимпийской символикой.
автомобили Олимпиада

