Гимнастка Мустафина выставила на продажу подаренный за Олимпиаду автомобиль

Гимнастка Алия Мустафина выставила на продажу подаренный за золотую медаль в Олимпиаде автомобиль. Об этом она сообщали в своем Instagram.

"Друзья, продаю свою машину‼️ BMW X6 xDrive35i! Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово", – написала спортсменка.

В сентябре свой олимпийский автомобиль BMW X4 решила продать пловчиха Юлия Ефимова. Вырученные деньги спортсменка планировала направить на покупку квартиры в Москве для ее новой команды Efimova Team.