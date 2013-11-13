За пять месяцев полицейские взяли под охрану от угона 22 машины

Фото:ИТАР-ТАСС

За пять месяцев услугой охраны машин от угона, которую с 1 июня предлагает Управление вневедомственной охраны (УВО) ГУ МВД по Москве, воспользовалось 22 клиента, рассказали M24.ru в УВО. 20 договоров было заключено с физическими лицами, 2 - с юридическими. Стоимость сервиса составляет от 318 рублей в месяц, напомнили в управлении. При этом вневедомственная охрана готова защищать автомобилистов не только от угона, но и от конфликтов на дороге. В машинах клиентов установливается "тревожные кнопки", с помощью которых водители смогут вызвать патруль в случае нападения.

В управлении рассчитывают, что со временем услуга станет более популярной, так как у полиции, в отличие от частных структур, есть больше возможностей задержать угонщиков. "У наших сотрудников есть полномочия останавливать автомобили, досматривать граждан, требовать документы, чего нет у сотрудников ЧОП", ― сказали в УВО. Если машину все-таки угнали - полицейские готовы возместить ущерб.

В УВО отметили, что абонентская плата за услугу составляет 318 рублей в месяц при оценке машины в 75 тысяч рублей. При увеличении стоимости на 10 тысяч рублей сумма возрастает на 140 рублей. Таким образом, за машину стоимостью 500 тысяч рублей клиент заплатит 5,9 тысяч. "Но клиент при желании может любую машину оценить по минимальному тарифу", - заявили в УВО. Однако в таком случае при угоне клиенту возместят только 75 тысяч рублей. "Но мы гарантируем, что машину не угонят", ― добавили в управлении вневедомственной охраны.

Напомним, услуга охраны машин от угона заработала в тестовом режиме 1 июня, однако широко анонсировать ее начали в конце августа. Тогда было заявлено, что на сигнал тревоги от авто вневедомственная охрана приедет за 5 - 7 минут, оперативность будет обеспечивать 400 групп УВО, при необходимости будут подключаться и другие подразделения полиции.

По словам специалиста Угон.net Виталия Медведева, основное преимущество вневедомственной охраны ― это силовая поддержка, но ее могут обеспечить и частные компании: "Многие автомобилисты экономят на противоугонных системах, просто устанавливают дополнительную сигнализацию, а в случае ЧП рассчитывают на полицию. Кроме того, некоторых пугает тот факт, что спутниковые системы могут работать с задержкой, и оператор не всегда следит за автомобилем в режиме реального времени".

Отметим, что, пока новая услуга набирает популярность, УВО занимается охраной недвижимости ― под ее прикрытием сейчас 235 тысяч квартир, 16 тысяч других объектов, среди них 8 тысяч объектов госсобственности. Автоугоны традиционно считают один из самых труднораскрываемых видов преступлений. Но в последнее время ситуация улучшилась, этому способствует появление камер на дорогах: за первое полугодие 2013 года полиции удалось найти в 2,5 раза больше угнанных машин, чем за тот же период 2012 года. С начала года самыми угоняемыми машинами стали Mazda, Mitsubishi, Toyota, Honda, Ford, BMW и Mercedes-Benz, а также продукция "АвтоВАЗа".

Марина Курганская