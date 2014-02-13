Форма поиска по сайту

13 февраля 2014, 14:12

Транспорт

Страховщики составили для автомобилистов новые правила КАСКО

Всероссийский союз страховщиков составил документ с описанием стандартов КАСКО. В нем содержатся минимальные требования к условиям и порядку добровольного страхования транспортных средств.

"За последние 2,5 года возникали ситуации, когда суды по-разному рассматривали споры между страховщиками и страхователями, потому что КАСКО очень сильно различался и не всегда соответствовал законодательству", - рассказал в эфире радио "Москва FM" вице-президент компании "Ингосстрах" Илья Соломатин.

Новый стандарт призван привести этот полис автострахования в единые рамки. "В нем заложены основы страхования. Он облегчит жизнь и страховщикам, и страхователям", - уверен эксперт. Там прописан необходимый минимум. По желанию сторон договор может быть расширен и дополнен, добавил Соломатин.

Отметим, что первое огорчение для автолюбителей, которое вводит новый документ, - они не смогут предъявлять претензии по качеству ремонта и взыскать сумму за похищенные покрышки и колесные диски, а также за сколы на стеклах и фарах. Не вернутся деньги за угнанное авто, если не была включена противоугонная система или нарушены прописанные в договоре условия хранения авто, а также за угон машины с ключами.

Страховым случаем не будет ДТП машины, если за рулем находился водитель, не вписанный в полис КАСКО, или если водитель был в состоянии опьянения. Также страховые компании решили снять с себя расходы за утрату товарной стоимости ТС, ущерб, вызванный естественным износом, другие косвенные и коммерческие потери.

Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников назвал этот документ антипотребительским. "Он направлен на то, чтобы каждому автовладельцу можно было отказать", - заявил он в эфире радио "Москва FM".

Добавим, что по новым правилам автовладельцы должны будут сначала обращаться к страховщику с письменной досудебной претензией и только потом в суд. По оценкам специалистов, документ позволит страховым компаниям сэкономить более 11 млрд рублей, которые они ежегодно выплачивают по суду держателям полисов КАСКО.

автомобили страхование страховые компании каско пдд

