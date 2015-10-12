Hyundai покажет свой первый электромобиль в 2016 году

Фото: hyundai.ru

Hyundai планирует представить в 2016 году свой первый электромобиль, сообщает МИА "Россия сегодня".

Модели AE с кузовом типа хэтчбэк должны были появиться у компании в конце 2015 года, но сроки были сдвинуты для того, чтобы новые машины впервые были показаны на международной выставке электромобилей на острове Чуджудо.

На этой же выставке китайская компания BYD собирается представить свой электромобиль, который может пройти 400 километров на одной зарядке аккумулятора.

Недавно компания Tesla Motors, специализирующаяся на разработке и производстве электрокаров, представила свой первый кроссовер – Model X.

Tesla Model X получила два электродвигателя, которые обеспечивают мощность в 772 лошадиные силы. На одной подзарядке авто сможет проехать 400 километров.

Отличительной особенностью кроссовера стали задние двери – они выполнены в виде "крыла чайки", то есть открываются не вбок, а наверх. Кроме того, в авто можно установить третий ряд сидений.

Цены на Model X начинаются от 80 тысяч долларов.