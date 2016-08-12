Задержан подозреваемый в хищении арендованного автомобиля

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенническом хищении автомобиля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

В среду, 10 августа, в полицию обратился 31-летний москвич, который рассказал, что в мае 2016 года сдал в аренду автомобиль марки Mitsubishi Lancer незнакомому мужчине, но спустя некоторое время арендатор перестал платить деньги за услугу и вообще пропал, отключив свой телефон.

Материальный ущерб превысил 500 тысяч рублей. Задержать подозреваемого удалось на Лукинской улице. Им оказался 30-летний безработный уроженец столицы.

Полицейские установили, что злоумышленник нашел в интернете объявление о сдаче автомобиля в аренду. Некоторое время он поработал на данной иномарке частным извозчиком, потом сделал поддельные документы на свое имя и выставил машину на продажу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на юго-западе Москвы неизвестные угнали внедорожник Toyota Land Cruiser. Автомобиль был припаркован у дома на улице Наметкина. Полицейские установили, что преступление произошло в период с 29 июля до девятого августа.

Материальный ущерб составил около шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские ведут розыск подозреваемого.