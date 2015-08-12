Цены на автомобили в ближайшее время не будут расти – эксперт

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Из-за падения курса рубля целый ряд автодилеров сообщили о повышении цен в сентябре на 5–7 процентов. В России снова начали активно покупать автомобили казахи и белорусы.

Президент Ассоциации Российских автомобильных дилеров Владимир Моженков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в нашу страну за автомобилями также поехали шведы, финны и норвежцы.

"Такого большого потока, как в декабре, мы сейчас не видим, но тренд наметился, опыт покупки прекрасных автомобилей по доступным ценам уже есть. Однако даже в этом тренде есть смещение акцентов: стали покупать больше автомобилей с пробегом. Хотя также покупают и новые. Но есть еще один небольшой тренд.

Мы соседствуем со Швецией, Норвегией и Финляндией. Их граждане покупали наши автомобили в декабре. Сейчас есть такой устойчивый поток. У них благосостояние намного выше, чем у нас. Несмотря на то, что скандинавы платят таможенную пошлину, покупать авто в России, когда рубль дешевеет, для них выгоднее, чем в Европе", – пояснил он.

По мнению эксперта, цены на машины в ближайшее время значительно не вырастут.

"Не думаю, что цены от автоимпортеров будут в ближайшее время расти. Есть смысл покупать машины по программе автокредитования. При помощи господдержки у нас сейчас самые дешевые кредиты за всю историю – менее девяти процентов годовых, на порядок меньше, чем инфляция. Мы видим сейчас очень хороший тренд. Когда рубль ослабевает, выгодно покупать", – добавил Моженков.

Автопроизводители могут отменить ранее введенные скидки

Как пишут "Известия", цены на автомобили будут расти неравномерно: в одном случае они увеличатся соответственно курсу валют, в другом случае производители ограничатся тем, что отменят скидки.

Отметим, что после резкого подорожания в середине декабря 2014 года, цены на подержанные автомобили до сих пор понемногу снижаются. Автомобили класса С стоят почти столько же, сколько и в начале декабря.

В июле средняя цена на автомобили класса B была 6 процентов выше, чем в начале декабря 2014 года. Относительно пиковой стоимости конца декабря снижение цен составило около 5 процентов. Класс С стоит на 4 процента дороже, чем в начале декабря, при этом снижение относительно конца декабря составило 8 процентов.

Автомобиль класса D в июле в среднем стоил на 6 процентов больше, чем в начале декабря 2014 года и на 8 процентов меньше, чем на неделе 22–28 декабря.

Единственный сегмент, где снижения цен не наблюдалось – это недорогие кроссоверы. С начала декабря их стоимость выросла на 11 процентов. Премиальные внедорожники сейчас на 6 процентов дороже, чем в начале декабря, относительно пиковой стоимости цена упала на 20 процентов.

Как ранее сообщало m24.ru, по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процентов. Было продано 641,9 тысячи автомобилей против более 1 миллиона автомобилей за аналогичный период прошлого года.