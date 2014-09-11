Россия может запретить импорт автомобилей и одежды в ответ на санкции

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия может ограничить импорт автомобилей и некоторых товаров легкой промышленности в рамках второго пакета ответных мер на санкции Запада. Об этом рассказал помощник президента России Андрей Белоусов, передает МИА "Россия сегодня".

"Это касается, например, завоза автомобилей, прежде всего подержанных автомобилей, это касается некоторых видов товаров легкой промышленности, где мы уже сами можем производить. Не всех, некоторых видов одежды", - сказал он.

Белоусов добавил, что Минэкономразвития уже подготовило перечень этих товаров. Однако, по его словам, он надеется, что "здравый смысл возобладает" и ответные меры не понадобятся.

Помощник президента подчеркнул, что ответ России на санкции должен быть таким, чтобы не навредить, а поддержать отечественных производителей и потребителей.

Очередные ограничительные меры в отношении России со стороны Евросоюза вступят в силу 12 сентября, сообщает "Интерфакс". Новые санкции предусматривают запрет на кредитование пяти российских госбанков и трех крупнейших энергетических компаний. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанке и Россельхозбанке, а также компаниях "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть".

Кроме этого ЕС решил приостановить сотрудничество с Россией по разработке и добыче нефти на глубоководье, в Арктике и на сланцевых месторождениях, а также усилить ограничения на поставки товаров двойного назначения и на передачу военных технологий.

В новый санкционный список ЕС добавил 24 человека, включая новых руководителей ДНР, членов правительства Крыма, а также руководителей и бизнесменов из Росиии. Им будет запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза ввел секторальных санкций против России. Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе. В ответ на это 7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.