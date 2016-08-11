Страховщики могут повысить тарифы на трехлетний полис ОСАГО – эксперт

Минфин предложил свой вариант реформы ОСАГО

Минфин разработал свою реформу ОСАГО. В ведомстве предложили владельцам новых машин оформлять полис страхования сразу на два или три года, так как новым авто не нужно проходить техосмотр в ближайшие несколько лет.

Кроме того, ведомство предлагает не учитывать мощность двигателя машины при расчете стоимости полиса. А также предлагается увеличить сумму возмещения ущерба при оформлении ДТП по Европротоколу до 100 тысяч рублей. Инициативу в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал автоюрист Сергей Радько.

"Такую инициативу Минфина можно лишь поддержать, так как она направлена на защиту прав и интересов всех автовладельцев. Главный вопрос заключается в реакции страховщиков на такое предложение. Не исключено, что они захотят повысить тарифы ОСАГО", – объяснил эксперт.

По мнению Радько, увеличение суммы возмещения по Европротоколу может побудить водителей оформлять ДТП именно таким образом. Большая часть мелких аварий вполне укладывается в предлагаемые 100 тысяч рублей.

"Предложение Минфина оформлять ОСАГО для новых авто на два–три года также очень правильная. Все это время владельцу машины не надо будет думать о техосмотре. Кроме того, это будет еще и экономически выгодно, так как полисы дорожают каждый год

Полисы ОСАГО могут стать трехлетними

Ранее m24.ru сообщало, что в России могут ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО.

Сейчас штраф составляет 800 рублей, но страховые компании считают, что его нужно повысить в десять раз – до 8 тысяч, то есть почти до стоимости самого полиса.

Недавно Российский союз автостраховщиков ввел новые бланки полисов ОСАГО – пока их напечатали около 3 миллионов. На бланке полиса в верхнем правом углу появился QR-код, причем планируется, что он будет динамическим: при отгрузке с Госзнака QR-код будет содержать информацию о том, какой компании бланк отгружен, а потом его будут дополнять данными о автовладельце и его автомобиле.

Фон бланка стал сложнее: там изображены графические фигуры и появилась цветовая "растяжка" между желтым, розовым и сиреневым цветами. Еще там изменили шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков. В полис будет встроена новая металлизированная нить, причем мошенникам для изготовления подделки потребуется не менее двух лет.