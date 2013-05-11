Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2013, 17:20

Транспорт

Певец Витас не сидел за рулем автомобиля, сбившего на ВВЦ девушку

Певец Витас не сидел за рулем автомобиля, сбившего велосипедистку

Певец Витас не сидел за рулем автомобиля, который накануне сбил велосипедистку на ВВЦ. Об этом в своем аккаунте в Facebook заявил продюсер исполнителя Сергей Пудовкин.

По его словам, Виталий Грачев – это настоящее имя Витаса – находился на пассажирском сидении, а машиной управлял его персональный водитель, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, накануне вечером автомобиль Infinity известного исполнителя сбил девушку. Серьезных травм она не получила. По словам очевидцев, Витас сначала закрылся в автомобиле, затем вышел из машины и начал размахивать предметом, похожим на пистолет. Оружие оказалось муляжом, но его пришлось сдать полиции. Позже в отделении на певца составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования.

автомобили велосипедисты Витас авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика