Оператор столичной системы каршеринга увеличил автопарк

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оператор системы каршеринга "Делимобиль" увеличил автопарк на 200 машин – до 500, передает Агентство "Москва".

Система каршеринга – новый формат краткосрочной аренды автомобилей. Машины расставлены в свободном доступе по всему городу. Вы можете арендовать любой свободный автомобиль, не приезжая в офис компании, и управлять им при помощи мобильного телефона.

Открытие-закрытие автомобиля происходит с помощью телефона или по звонку в call-центр. По окончанию аренды вы можете оставить автомобиль в любом разрешенном месте в пределах МКАД, в том числе и на платных парковках.

Нововведения в системе каршеринга

В компании "Делимобиль" отметили, что за пять месяцев работы с сентября 2015 года количество зарегистрированных пользователей превысило 35 тысяч человек, которые совершили более 60 тысяч поездок.

"У нас появляется еще 200 локаций по всему городу, и это не последнее пополнение нашего автопарка в текущем году. Потенциал Москвы по автомобилям системы каршеринга – несколько тысяч. Тем не менее, дополнительными новыми автомобилями мы ликвидируем уже созданный дефицит машин для недорогой поминутной аренды", – цитирует пресс-служба слова гендиректора компании "Делимобиль" Станислава Грошова.

Ранее m24.ru сообщало, что к системе Московского каршеринга присоединился второй оператор – компания Car5. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, до конца года у нового оператора должно появиться уже 300 машин (сейчас их всего 50). Стоимость минуты аренды составляет семь рублей, как и у "Делимобиля".

Максим Ликсутов, подчеркивал, что система каршеринга – это полностью коммерческий проект, и для его реализации не выделялось средств из городского бюджета. По его словам, благодаря тому, что автомобили каршеринга могут использоваться несколькими водителями в сутки, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация в городе.