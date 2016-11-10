Столичных автолюбителей попросили пересесть на общественный транспорт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автомобилистов попросили пользоваться общественным транспортом для поездок по городу из-за снегопада и гололедицы. С такой просьбой обратилась пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также ухудшение погодных условий скажется на движении в вечерний час пик. С 17 до 20 часов прогнозируются заторы в сторону области по Варшавскому, Ленинградскому и Каширскому шоссе, Профсоюзной улице, Ленинскому проспекту, Щелковскому шоссе, шоссе Энтузиастов и проспекту Мира. Будут сильно загружены МКАД, ТТК и Садовое кольцо.

Общественный транспорт в настоящее время работает в штатном режиме. Проезжую часть чистит от снега спецтехника.

Тем, кто не может отложить поездку на личном автомобиле, следует быть максимально внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких торможений и необоснованных перестроений.

Днем 10 ноября на столицу обрушились снегопады и ледяные дожди. По прогнозам синоптиков, в городе выпадет порядка 5–7 сантиметров снега.

Непогода сохранится в городе и в пятницу. За двое суток в городе выпадет порядка 60 процентов месячной нормы осадков.