Новые меры поддержки автопроизводителей разработали в России

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Минпромторг введет новый механизм распределения субсидий между автопроизводителями для обновления автопарка. Речь идет об оплате за счет бюджета скидок на новые автомобили при утилизации старых.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что размер государственных субсидий при покупке машины не изменится.

"У людей сохраняется возможность купить автомобиль со скидкой за утилизацию. Я думаю, размер скидки не изменится, так же как и не изменится часть ставки по кредиту, которую субсидирует государство. Человек может получить 40-50 тысяч за сданный старый автомобиль и снизить процент по кредиту примерно на треть", – сказал он.

Как пишет "Коммерсантъ", новая формула распределения субсидий будет учитывать объемы продаж автоконцернов, уровень локализации производства и компонентов. Раньше субсидии между коммерческим и легковым сегментами делились примерно поровну, а в новой формуле на коммерческий транспорт приходится 44 процента, а на легковой — 56 процентов господдержки.

По данным "Автостата", в первые шесть месяцев этого года в России резко упали продажи машин средней категории. В первом полугодии граждане России приобрели порядка 58 тысяч автомобилей класса "C", что на 35 процентов меньше по сравнению с показателями прошлого года. На замену пришли машины класса "B" и кроссоверы

По мнению специалистов, причина таких перемен в стоимости авто. Сегодня по цене автомобиля средней категории можно приобрести либо кроссовер, который стоит чуть дороже, либо автомобиль класса "В", который дешевле и при этом мало уступает в оснащении.