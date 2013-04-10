Мосгордума выступила против возвращения промилле

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума не поддержала законопроект, предлагающий восстановить для водителей минимальный порог содержания алкоголя в крови в 0,2 промилле.

Его предлагалось восстановить по аналогии с опытом зарубежных стран. Порог в 0,2 промилле установлен сейчас законодательством Китая, Норвегии, Польши, Эстонии и Швеции.

В ходе обсуждения проекта закона столичные депутаты высказали негативные замечания по этому положению.

По словам председателя Мосгордумы Владимира Платонова, законопроект не направлен на защиту граждан, которые гибнут под колесами автомобилей. Как заметила депутат Татьяна Портнова, нельзя слепо копировать европейские страны, где другая обстановка и другое отношение к алкоголю. Депутаты предлагают ставить вопрос об усовершенствовании приборов, а не об отмене промилле.

Ранее норма разрешенного промилле составляла 0,2. Ее научно обосновали специалисты НИИ наркологии, поскольку при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,2-0,3 грамма на один литр крови реакция автомобилиста никак не изменится.

Кроме того, незначительное количество алкоголя содержится в ржаном хлебе, бананах и кисломолочных продуктах, а также в некоторых лекарственных препаратах. Не исключалась и погрешность измерений алкотестеров.