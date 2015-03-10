Продажи легковушек в России сократились почти на 38 процентов

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2015 года сократились на 37,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса.

За прошедший месяц в России было продано на 78,2 тысячи автомобилей, чем в феврале 2014 года.

Сильнее всего упали продажи автомобилей Porsche. Их россияне стали покупать меньше на 119 процентов (174 против 381 в феврале прошлого года). Также значительно – на 78 процентов – "просели" продажи машин Ford (1,3 тысячи против 6,3 тысяч). На 74 процента снизился спрос на Chevrolet: в феврале 2014 года их было приобретено более 12,4 тысячи, а в этом – всего 3,2 тысячи.

Менее всего упали продажи Hyundai – на 5 процентов, а также KIA и BMW – на 6 процентов.

По словам председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера, сейчас автомобильный рынок входит в фазу резкого замедления, и февраль только начало этого замедления.

Шрайбер отметил, что продажи еще не достигли своего дна и несколько следующих месяцев будут тяжелыми.

"Хорошие макроэкономические новости, такие как стабилизация рубля, дают надежду на улучшение ситуации в отдаленной перспективе. Однако до того момента участникам рынка понадобится терпение и выдержка", – добавил он.

Как сообщалось ранее, автодилеры начали делать скидки на машины из-за падения спроса. В частности, Renault, Peugeot и Ford предлагают автомобили с дисконтом до 20 процентов.

По мнению президента Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимира Моженкова, сейчас все автомобильные компании будут снижать цены.

"Рынок начинает занимать свое истинное положение. Время выбрано удачно, это очень хороший маркетинговый ход. Те, кто объявили снижение цен до 20 процентов или 200 тысяч, сделали хороший подарок для россиян, собирающихся покупать автомобиль. Машины сейчас должны стоить на порядок больше, так как рубль обесценился в два раза, а автомобили подорожали на 10-30 процентов. Но рынок сокращается, сейчас начинается жесткая конкурентная борьба. Многие, если не все дилеры, будут снижать цены. Весной спрос на автомобили вырастет", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Эксперт также отметил, что в январе россияне в большей степени покупали машины предыдущего года, а в феврале их осталось немного.

Напомним, в прошлом году москвичи купили около 350 тысяч новых легковых автомобилей на 500 миллиардов рублей. Большую часть из них составили массовые и премиальные иномарки. Отечественные авто предпочли всего 3 процента москвичей. В 2014 году средняя цена автомобиля в Москве составила 1,37 миллиона рублей. Сейчас по стране средняя цена – около 1 миллиона рублей, то есть в столице она выше на 30 процентов.

Продажи легковых автомобилей в столице по итогам прошлого года упали на 17,1 процента. По всей страны темп падения продаж составил 10 процентов. Снижение наблюдалось во всех классах, кроме представительского. В 2014 году было продано 6,75 тысячи автомобилей этого класса, что на 12,3 процента больше, чем в 2013.