Тарифы на эвакуацию машин в Подмосковье не будут высокими – эксперт

Фото: ТАСС/Константин Шкурин

Тарифы на эвакуацию автомобилей в крупных городах Подмосковья будет утверждать правительство области, поэтому они не будут высокими. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал редактор журнала "За рулем", автоюрист Сергей Смирнов.

"Почти везде эвакуацией занимаются частники, работающие в определенных жестких рамках. Правильно было бы в строгих рамках привлекать частный капитал. Расценки на эвакуацию не могут быть высокими. Они будут утверждаться правительством Подмосковья. Будут какие-то рамки, тарифный коридор", – сказал он.

О появлении в Подмосковье частной службы эвакуации с собственной штрафстоянкой m24.ru рассказал зампредседателя Мособлдумы, член комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

В настоящее время в Подмосковье три службы эвакуации, работающие по договору с правительством. Их контракты истекают в 2017 году. Мособлдума и правительство Подмосковья обсудят выделение дополнительных земельных участков для создания штрафстоянок и пропишут требования к ним: например, стоянки должны охраняться и иметь видеонаблюдение.

В Подмосковье автомобиль перемещает на спецстоянку коммерческая компания. Водитель оплачивает штраф за нарушение ПДД и стоимость перемещения авто, а фиксируют нарушение и вызывают эвакуатор – сотрудники УГИБДД. Платная эвакуация машин в Московской области действует с октября 2012 года. Ранее эта услуга была бесплатной. Перемещением автомобилей занимаются три компании-оператора: ООО "Ассортимент-Авто", ООО "ЯиЯ" и ООО "Оператор специализированных стоянок МО". Штраф за неправильную парковку в области составляет 1,5 тысячи рублей. За перемещение легкового автомобиля весом до 3,5 тонн автомобилисты платят 4500 рублей, а за каждый полный час хранения на спецстоянке – 100 рублей.

