Тарифы на эвакуацию машин в Подмосковье не будут высокими – эксперт

Фото: ТАСС/Константин Шкурин
Тарифы на эвакуацию автомобилей в крупных городах Подмосковья будет утверждать правительство области, поэтому они не будут высокими. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал редактор журнала "За рулем", автоюрист Сергей Смирнов.
"Почти везде эвакуацией занимаются частники, работающие в определенных жестких рамках. Правильно было бы в строгих рамках привлекать частный капитал. Расценки на эвакуацию не могут быть высокими. Они будут утверждаться правительством Подмосковья. Будут какие-то рамки, тарифный коридор", – сказал он.
О появлении в Подмосковье частной службы эвакуации с собственной штрафстоянкой m24.ru рассказал зампредседателя Мособлдумы, член комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.
В настоящее время в Подмосковье три службы эвакуации, работающие по договору с правительством. Их контракты истекают в 2017 году. Мособлдума и правительство Подмосковья обсудят выделение дополнительных земельных участков для создания штрафстоянок и пропишут требования к ним: например, стоянки должны охраняться и иметь видеонаблюдение.