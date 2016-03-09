В Хамовниках автомобиль провалился в яму

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Внедорожник SsangYong провалился в яму в среду вечером после обвала грунта во дворе жилого дома в центре Москвы, сообщает МИА "Россия сегодня".
Как уточняется, инцидент произошел по адресу: улица Малая Пироговская, дом 6/4, людей на тот момент в автомобиле не было. Машина провалилась передними колесами.
Сейчас на месте работают коммунальные службы.
Впрочем, в ОВД по району Хамовники данную информацию m24.ru не подтвердили.
Напомним, в начале марта на востоке Москвы грузовой автомобиль из-за гололеда пробил ограждение и упал в Яузу. Авария произошла около 03:00 на Русаковской набережной.
Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из воды, его сейчас осматривают врачи скорой помощи.