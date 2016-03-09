Форма поиска по сайту

09 марта 2016, 19:38

Транспорт

В Хамовниках автомобиль провалился в яму

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Внедорожник SsangYong провалился в яму в среду вечером после обвала грунта во дворе жилого дома в центре Москвы, сообщает МИА "Россия сегодня".

Как уточняется, инцидент произошел по адресу: улица Малая Пироговская, дом 6/4, людей на тот момент в автомобиле не было. Машина провалилась передними колесами.

Сейчас на месте работают коммунальные службы.

Впрочем, в ОВД по району Хамовники данную информацию m24.ru не подтвердили.

Напомним, в начале марта на востоке Москвы грузовой автомобиль из-за гололеда пробил ограждение и упал в Яузу. Авария произошла около 03:00 на Русаковской набережной.

Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из воды, его сейчас осматривают врачи скорой помощи.

автомобили ЧП Хамовники обвал грунта

