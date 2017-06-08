Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 20:31

Транспорт

Москвичи пользуются одним автомобилем каршеринга до восьми раз в день

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сервис поминутной аренды автомобилей продолжает развиваться в столице. С начала 2017 года автопарк московского каршеринга увеличился на 600 машин – до 2,3 тысячи автомобилей, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сервис пользуется популярностью у горожан. Одной машиной каршеринга в день пользуются семь-восемь раз, а среднее время поездки составляет не менее часа.

Количество зарегистрированных пользователей сервиса превысило 500 тысяч человек, больше половины – москвичи, у которых есть личный автомобиль.

Операторы московского каршеринга планируют расширять автомобильный парк примерно до 10 тысяч машин. такое количество позволит сервису работать эффективно.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/455]Как правильно пользоваться каршерингом[/URLEXTERNAL]
Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Минута аренды автомобиля в системе каршеринга стоит от шести до десяти рублей в зависимости от оператора. Приложения операторов показывают, где стоит свободный автомобиль. Сейчас на московском рынке работают пять операторов: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль" и BelkaCar. Автопарк операторов включает самые различные иномарки небольших размеров от Hyundai до BMW.

В этом году планируется разрешить завершать поездки в Подмосковье и создать в машинах систему мониторинга агрессивного вождения. Еще два оператора позволят оставлять автомобили в аэропортах Москвы летом 2017 года, сейчас это позволяет только "Делимобиль". Кроме того, операторы закупят для автопарка отечественные машины и машины для инвалидов. Приложения операторов переведут на английский язык в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018.

автомобили каршеринг пользователи автопарк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика