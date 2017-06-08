Москвичи пользуются одним автомобилем каршеринга до восьми раз в день

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сервис поминутной аренды автомобилей продолжает развиваться в столице. С начала 2017 года автопарк московского каршеринга увеличился на 600 машин – до 2,3 тысячи автомобилей, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сервис пользуется популярностью у горожан. Одной машиной каршеринга в день пользуются семь-восемь раз, а среднее время поездки составляет не менее часа.

Количество зарегистрированных пользователей сервиса превысило 500 тысяч человек, больше половины – москвичи, у которых есть личный автомобиль.

Операторы московского каршеринга планируют расширять автомобильный парк примерно до 10 тысяч машин. такое количество позволит сервису работать эффективно.

