Гаишники нас не останавливают: зачем москвичи занижают машины

В "Сокольниках" прошел фестиваль низких машин "SLAMMEST3"

Видели иномарки, заниженные так, что высекают днищем искры? Задаетесь вопросами: как они ездят? Почему колеса стоят криво? И кто додумался занижать жигули?

Обозреватель m24.ru пообщался с представителями stance-культуры (именно так называются любители заниженных машин) и выяснил, сколько это стоит, каково им на наших дорогах и почему не всякая низкая машина может считаться стэнс-каром (от англ. stance-car).

Что такое Stance Stance (в переводе с англ. "посадка") – автомобили с низкой посадкой и отрицательным развалом колес (то есть верх колес у такой машины наклонен к центру). Сказать однозначно, кто и когда впервые начал занижать авто, сложно. Известно только, что несколько десятков лет назад в автоспорте начали применяться колеса с отрицательным развалом для создания более широкой колеи автомобиля. Считается, что сформировалась культура в Японии, а окончательно сложилась в США. Важно, что stance – это в первую очередь посадка, а внутреннее наполнение (автозвук, тюнинг двигателя и оформление салона) – это вторично.



О культуре и о целях движения рассказывает стэнс-райдер, обладатель приза за лучшую пневмоподвеску на шоу Slammest3 Алексей. Машина – Honda Civiс 5d.

Stance-авто однозначно низкое. Сильно низкое, но при этом стильное. Важно отделять stance от БПАН (движение "Без посадки авто нет"), там важнейший параметр – это просвет между порогом и землей. У нас важно положение кузова относительно земли и идеальное вписание колес в общий вид автомобиля. У них (БПАН) это выглядит необычно, а порой даже эпично, но к stance не имеет отношения.

Ездить по Москве на стэнс-машинах несложно: все можно объехать, но иногда приходилось подкладывать доски, чтобы переехать яму. Всегда беру их с собой, когда еду в неизвестные места. А в целом чем чаще ездишь по одному маршруту, тем быстрее ты можешь его преодолевать, потому что знаешь каждую неровность.

Фото: Максим Анучкин

Занижение машины – это еще не все: идеальную посадку подгоняют развалом (углом наклона колес). Кроме того, stance касается и колес: на диск натягивается покрышка заведомо меньшей ширины. "Резина" натягивается для того, чтобы при максимальном занижении колесо помещалось в арке.

Зачем все это занижение? Просто это выглядит необычно и стильно. Про управление можно сказать, что из-за ограниченного хода подвески и минимума резины ездить на таком авто жестко, но получается хорошая управляемость. Полиция, кстати, не останавливает – разве что полюбоваться и поинтересоваться. Даже документы не спрашивают. Но это в Москве, а как обстоят дела в других регионах, я не знаю.

Проблема заезда в труднодоступные места решается просто: есть статичная подвеска (винтовая), а есть пневмоподвеска (клиренс машины увеличивается или уменьшается из салона), мы ее называем читерством. На "винтах" водитель сильно ограничен в возможностях – все паркинги и мойки с сервисами для них закрыты, а на "пневме" можно почти все.

Фото: Максим Анучкин

Раньше пневмоподвеска была эксклюзивом, сейчас же ее делают в каждом втором гараже. Есть те, кто принципиально остается на "статике", а тех, кто на "пневме", не уважают. Но вообще это дело вкуса и потребностей, конечно.

Еще stance хорош тем, что он способствует снижению скорости: иначе ямы и неровности могут уничтожить арки и кузов.

Про цены. На сегодняшний день новый комплект регулируемой подвески стоит порядка 40 тысяч рублей, пневмоподвеска обходится от 50 до 150 тысяч рублей. Есть и гаражные варианты занижения: отпилить половину витков пружин или более гуманный способ – покупка пружин с занижением. Однако подвеска – это еще не все: важно, какие у тебя диски. Можно придумать что-то интересное из обычных и потратить на них от 15 до 30 тысяч рублей, а можно заняться поиском кованых и выложить за них более 100 тысяч рублей. Стоимость эксклюзива за океаном (как правило, в США) – от 150 тысяч рублей за один диск.

Самые популярные в stance машины – это продукция VAG (Volkswagen Group): Volkswagen, Audi и подобные. Еще выставляются японские дрифткары: если твоя машина может дать жару и имеет при этом минимальное расстояние между диском и аркой – ты почти победитель.

Как девушки становятся стэнс-райдерами, рассказывает одна из немногих их представительниц Мария. Машина – Kia Сerato Koup.

Изначально хотелось принадлежать к какому-то направлению тюнинга, придерживаться правил ее культуры и стиля. И когда видишь эти машины с идеальным внешним видом, широкими блестящими дисками и правильной посадкой... Stance – это красиво!

Мало кто может объяснить, как человеку может нравиться неудобная езда, с постоянными звуками чиркающего днища и трудностями на дороге, но это цепляет. Я вот почти два года занимаюсь машиной, и каждые пару месяцев она становится все ниже и ниже.

Фото: Роман Ершов

Машинами я увлекаюсь с детства: я хотела быть дальнобойщицей, как папа, чтобы привозить много вкусностей из-за границы. Потом получила права, заинтересовалась стэнс-культурой, а тут мне понравились диски, и муж подарил мне их на Новый год. Ставить их без должного занижения было преступлением, вот так все и началось.

Stance учит водителя аккуратности и памяти на ямы и неровности. Ты уже знаешь, что там ты проедешь в этой полосе, а потом нужно будет перестроиться на другую. С таким "багажом" можно и жару иногда дать, но вообще на них скорость не превысить. Стоит возить с собой на всякий случай доски в багажнике, но пока мне везет – обходилось без эвакуаторов.

О технической стороне вопроса – Николай, занизил три автомобиля. Машина – BMW 1er.

Stance-машины я делаю для себя, в свое удовольствие. Сейчас третья машина – именно проект, то есть не просто авто, а стэнс-авто. Была BMW 330, BMW M3, а сейчас BMW 1er, причем мотор и коробка [передач] от M3 E92. Такой вот кастом: я занимаюсь не только стэнсом, я и крашу машины, и ремонтирую, и вообще все.

Фото: drive2.ru/users/barsukof

Самое простое – это поставить подвеску и подобрать нужные колеса, при наличии деталей делается за один день. Важно, чтобы колеса подходили по размеру, чтобы все это хорошо смотрелось. Просто поставил и поехал – такое мало где встретишь.

Лет пять назад с запчастями было очень тяжело, в России ничего не было вообще, никто ничего не привозил. Сейчас появилось много ребят, которые занимаются поставкой подвесок и колес из-за границы: США, Япония, Европа. Проблем нет: заказываешь, и через две-четыре недели привозят.

У нас в стране ничего не делают. Есть те, кто собирает управление пневмоподвеской. Делают из разных комплектующих, клапаны (с помощью которых машина поднимается или опускается) берут от машин или какие-то заводские. Конечно, хорошее управление можно купить за рубежом, есть две фирмы, которые делают его очень хорошо. Разница в том, что у одной управление на датчиках высоты, у второй – на датчиках давления. (Второе дешевле, но оно не так точно регулирует высоту).

Поставить все можно самому, главное – минимальные знания по техобслуживанию авто, по ремонту. Сделать винтовую подвеску на авто несложно, главное потом съездить на сервис и сделать развал-схождение, в гараже это невозможно провести.

Если же человек без опыта решил сам сделать стэнс-кар, то колеса не отвалятся, конечно: продавец, скорее, сам посоветует проставки какие-то, еще разные мелочи. Так что опасность минимальна. В нашем деле люди, которые ничего не понимают, обращаются к друзьям. Опять же, есть сервисы, которые этим занимаются.

О командах, сообществах и людях в stance-культуре рассказывает Илья, основатель проекта Lowdaily.

В России все началось с жигулей – сообщества Only Dropped, такой клуб в интернете. Потом они разделились, но выросло все оттуда. "Старички" пересели на новые авто, но где-то в гаражах каждого стоит "копейка" с тех времен. Это ценится, бережется.

Мы начинали в 2011 году, когда это направление уже давно развивалось в США, Японии, Европе. В России тоже появлялось такое движение, но медленно и плавно. Это была своя компания, которая нигде не светилась. У нас же было желание показать людей и машины с помощью медиаформатов и рассказать о том, что у нас это тоже начинает развиваться.

Фото: Денис Рыбаков

Мы решили собрать всех в одном месте и устроить масштабную фотосессию. Нашли место, договорились и собрались. Сделали жесткий отбор: отсеяли большую часть того, что было неинтересно, собрали самые сочные машины в этом направлении в одном месте.

Выяснилось, что народу интересно. Мы получили очень много заявок, всем все понравилось, и мы решили продолжать. Мы отобрали самые интересные проекты, у нас появились блоги, у каждого проекта была своя статья и так далее.

С годами компания росла, народу становилось больше, каждый год, каждый сезон появлялся кто-то новый, или кто-то переделывал проект, что-то дополнял... Это может идти бесконечно. Для нас это было в духе "делать что-то для себя, показать людям, выделиться в потоке движения". Потом, когда коллектив стал большим, появилось понимание, что народ есть, он делает все своими руками, но просто приехать поменять масло и прочее сложно из-за низкой посадки.

Мы решили открыть свой сервис, ему на данный момент полтора года. Причем это не как бизнес, скорее одно из направлений, к чему это все стекает. Такое хобби.

Зачем нам свой сервис? Часто бывает, что в обычных говорят: "Ой, нет, у тебя такая машина, мы не будем заморачиваться". Мы же готовы помочь и отремонтировать все, что нужно. Есть те, кто приходит сразу – неважно, старая или новая машина – и говорит: "Давайте мне все сразу – и покраску, и подвеску и прочее". В итоге получаем готовый проект.

Чаще люди начинают делать сами, конечно, потом уже обращаются в сервис. По поводу работников – мы берем людей с опытом. Они знают, как и что делать, а у нас это очень важно.

Сколько всего команд в Москве – сложно сказать. Есть костяк "старичков", изначально их было две-три группы. Потом все начало развиваться. Организовать компанию не тяжело, достаточно, чтобы у тебя и товарищей были машины, все зависит от возможности общаться с людьми. Бывает, что в тусовке есть люди и без авто.

Все старые остались, но появились новые сообщества – может, кто кого обидел, и он решил сделать свое направление, кто-то не был знаком с тусовкой и начал все сам, к нему потом присоединились. Конкуренция между командами есть, но все меряются занижением: чем ниже, чем оригинальнее.

Сейчас же все "запачкалось" молодыми, которые думают, что достаточно купить за 20 тысяч рублей "Жигули", обрезать пружины – и все, ты в тусовке. В наших кругах таких мало, но вообще по городу их полно, потому что дешево.

На самом деле команда – это не просто группа машин (чаще иномарок) с наклейками. Есть сообщества по шесть – семь машин, они приезжают в одной форме, то есть очень ценится еще и подача своего сообщества. Вещи командного бренда – это характерно для таких групп. Важно, что если люди хотят привлечь внимание, то не только авто должно выглядеть хорошо: ты сам должен с себя начинать. Если ты весь день пролежал в гараже, это не значит, что ты можешь приехать весь в масле на мероприятие.

Фото: предоставлено Ильей

Попасть в сообщество несложно, все зависит от человека. Если ты хочешь влиться, надо иметь авто, желание все сделать, желание жертвовать нормальной ездой по городу или на дачу. Есть и примеры аутсайдеров, которые ни с кем не общаются, не тусуются, но их машины все узнают.

В целом машин стало много, и часто попадаются похожие проекты. Не хочу сказать, что мы ценим только дорогие или редкие машины. Скорее, в цене оригинальность и труд, вложенный в машину. Мы видим, что "гольфов" очень много – поставь их в один ряд и поймешь, что они ничем не отличаются, модификациями разве что какими-то мелкими. Более серьезные вещи – редкость, и на такие интереснее смотреть. Мы никого не пропагандируем, но хочется оригинальности.

Есть примеры машин, в которые вложено много труда, и они привлекают много внимания. Например, был как-то "Запорожец", он стоял в парке Горького и очень много внимания привлекал. Рядом был дорогой Nissan, и он тоже привлекал немало внимания. Дело вкуса. В целом нет такого разделения типа "у тебя дешевая – ты не с нами".