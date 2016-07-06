Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Национальную базу данных автомобилей с пробегом запустили в тестовом режиме. В базу включены около 320 дилерских центров. Об этом рассказал вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, сообщает Агентство "Москва".

По словам Мосеева, пилотный запуск необходим для отработки нюансов передачи информации от всех участников и приведения ее в единый формат.

Наряду с тестовым запуском, продолжаются переговоры с производителями. Часть из них уже подтвердили свое участие в проекте, но им необходимо согласование со штаб-квартирами. Кроме того, ведутся переговоры с банками, страховыми компаниями и госорганами.

Для профессиональных участников рынка базу планируют запустить уже в августе, а для физических лиц – в начале следующего года.

Национальная база подержанных автомобилей позволит с помощью VIN (уникального серийного номера) быстро узнать всю историю машины: от момента выхода с завода или ввоза в страну и вплоть до настоящего времени. База покажет, попадал ли автомобиль в ДТП, как часто ремонтировался на лицензированных СТО, был ли в залоге у банка и многое другое. Кроме того, по отметкам о прохождении техосмотра можно будет сделать выводы о реальном пробеге автомобиля.

База будет работать во всех регионах России, получить доступ смогут как юридические, так и физические лица. Создатели сервиса планируют собирать информацию об автомобиле из разных источников: от ГИБДД и страховых компаний, автомобильных дилеров, банков и лицензированных автосервисов.

В столице подобные услуги можно получить с помощью портала "Автокод". Он был запущен весной 2014 года, и за последние годы москвичи более 3,5 миллионов раз проверяли историю автомобиля перед приобретением. Кроме того, с помощью портала автовладелец может запросить копию постановления о правонарушении, вынесенного Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ).

Ресурс предоставляет информацию о результатах обжалования штрафов за неправильную стоянку или остановку. Этим сервисом столичные водители воспользовались более 4,5 миллиона раз. Однако портал работает только с автомобилями, зарегистрированными в Москве.