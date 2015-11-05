На российских заправках обнаружили 30 тысяч нарушений

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Во время проверки топлива на заправках по всей стране прокуроры обнаружили более 30 тысяч нарушений. Самое распространенное – плохое качество топлива и несоблюдения технических требований к его обороту.

Координатор движения "Синие ведерки" Сергей Стоянов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что штрафы не помогут исправить ситуацию.

"Скорее всего, после проверок будут выписаны какие-то штрафы. Но сомневаюсь, что это к чему-то приведет. У нас большое количество контролирующих органов, но создается впечатление, что они существуют только для того, чтобы не пускать лишних игроков на рынок. Сомневаюсь, что повышение штрафов повлияет на ситуацию.

У нас ограниченный круг игроков, попасть на этот рынок довольно сложно. В последние годы мы наблюдаем удивительную ситуацию, когда нефть дешевеет, а бензин дорожает. То, что бензин некачественный – тоже следствие некоторых сговоров и договоренностей", – пояснил он.

Как пишет "Российская газета", практически во всех регионах выявлены случаи продажи горюче-смазочных материалов низкого качества.

Добавим, автомобилисты могут самостоятельно проверять честность АЗС. По словам главы Росстандарта, каждая заправка должна иметь контрольный мерник. Можно потребовать залить в него топливо и посмотреть, правильно ли работает раздаточный пистолет. Сотрудники бензоколонок не могут отказать в этом водителям. Если неточность есть, то можно смело писать жалобу в Росстандарт.

Ранее ведомство проверило АЗС по всей стране. Исследования показали, что почти на каждой пятой бензоколонке не доливают топливо, а на каждой третьей продается некачественный бензин. Октановое число не соответствует в каждом шестом случае.