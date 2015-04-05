Регистрационных знаков для авто с кодом "777" хватит еще на 5 лет

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Регистрационных знаков для автомобилей с кодом "777" в столице хватит еще на 5 лет, сообщил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко в интервью "Российской газете".

По его словам, такие знаки имеются в достаточном количестве. Кроме того, существуют высвобождаемые номера старых серий. "Например, автовладелец списал машину в утиль или продал ее за границу. Эти номера поступают обратно в оборот", - сказал Коваленко.

Он добавил, что теперь невозможно получить "красивый номер". С 10 марта во всех подразделениях столицы работает программа, которая не позволит присваивать номера случайным образом. Инспектор никак не сможет повлиять или угадать, какой номер будет присвоен тому или иному автомобилю. Программа автоматически будет назначать регистрационные знаки.

Напомним, С 1 января 2015 года водители "парконов" (мобильных комплексов фиксации нарушений) могут передавать данные об автомобилях с нечитаемыми номерами в диспетчерскую. Затем в АМПП и ЦОДД принимается решение об эвакуации таких машин.

Как ранее отметил глава ЦОДД Вадим Юрьев, машины с закрытыми номерами могут числиться в угоне, а их хозяева – быть причастными к противозаконной деятельности.

Количество автомобилей со скрытыми номерами в столице снизилось на треть.

"Мы увеличили количество пеших инспекторов до 120. По натуральным замерам, которые мы постоянно проводим на улицах нашего города, сейчас на 37 процентов снизилось количество автомобилистов, которые закрывают свои номера. Надеюсь, в будущем количество таких машин будет сведено до единичных случаев", – отметил руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.