Цены на новые авто в этом году вырастут на 20 тысяч рублей - эксперт

"Экономика": Почему падают продажи автомобилей в России

Эксперты считают, что в 2014 году продажи автомобилей в России продолжат снижаться. Одни производители уже подняли цены на 3-5%, другие пока выжидают, сокращая при этом объемы предварительных заказов, сообщает телеканал "Москва 24".

"Те, кто приобретал бюджетные седаны и кто привык к "вазовской" классике, которую несколько лет назад можно было приобрести за 150 тысяч рублей, сейчас вынуждены довольствоваться прежним автомобилем либо копить на более дорогой. В этом сегменте никаких предложений уже нет. Сейчас ценовая планка выросла до 200-250 тысяч, и дешевле этой суммы просто взять нечего," - рассказал главный редактор "АвтоБизнесРевю" Сергей Баранов.

Однако у многих столичных автосалонов в начале года продажи держались на уровне 2011-2012 годов. Такие покупки свидетельствуют не о росте доходов населения, а страхе потерять накопленное, москвичи стараются переложить деньги в материальные активы. Кроме того, сейчас цены на модели 2013 года почти не отличаются от ноябрьских и декабрьских.

При этом, когда на прилавки попадут машины нынешнего года выпуска, ценники вырастут на 20 тысяч рублей из-за введенного с января утилизационного сбора. "С 1 апреля поднимутся цены на все модели Ford на 2%. Многие другие европейские марки подняли свои цены уже с 1 января. Я уверен, что в связи с нестабильной ситуацией с валютами цены будут расти", - пояснил директор дилерского центра "Авилон Форд" Михаил Жмаков.

Плохая новость для покупателей еще в том, что когда продажи пойдут вниз, цены на автомобили снижаться не будут. Это связано с тем, что уже сейчас многие дилеры работают с нулевой доходностью, а часть испытывает трудности с оборотными средствами. Также как и производители, они переоценили размер кошельков потенциальных покупателей.