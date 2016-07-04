Парк авто столичного каршеринга увеличился на 90 машин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Парк автомобилей компаний-операторов каршеринга увеличился более чем на 90 машин – до 650 единиц. Об этом Агентству "Москва" сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Парк московского каршеринга увеличился на более чем на 90 машин. Около 80 автомобилей компании Anytime, более 10 – компании YouDrive. И теперь он составляет уже более 650 автомобилей компаний-операторов, которые получили господдержку от правительства Москвы", – сказал Ликсутов.

По его словам, к 1 сентября компании планируют увеличить парк до 800 машин, а до конца года число автомобилей вырастет до полутора тысяч.

"В неделю в сервисе каршеринга регистрируется в среднем 2-2,5 тысяч новых пользователей, в то время как в первую неделю после запуска проекта, в нем регистрировалось не более 500 человек в неделю. В целом сервис развивается даже быстрее, чем мы с коллегами рассчитывали", – отметил заммэра.