Минпромторг опубликовал список авто, попадающих под "налог на роскошь"

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство промышленности и торговли России опубликовало список автомобилей, на которые распространится "налог на роскошь".

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, дорогими признали авто от 3 миллионов рублей: некоторые модели Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Toyota и Volkswagen.

Напомним, с 1 января 2014 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым дорогие (от 3 миллионов рублей) машины будут облагаться повышенной ставкой транспортного налога.

Так, коэффициент 1,1 будет действовать в отношении автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло от двух до трех лет; 1,3 - от 3 до 5 миллионов рублей, возраст - от года до двух лет.

Полуторным коэффициент будет для машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше года; двойной – для авто от 5 до 10 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет; тройной - для машин от 10 до 15 миллионов рублей включительно, но не старше 10 лет и для автомобилей стоимостью от 15 миллионов, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Например, за новый Bentley Continental в год придется отдавать около 200 тысяч рублей, Infiniti QX56 обойдется в 91 тысячу рублей, а Porsche 911 Turbo - 156 тысяч рублей.