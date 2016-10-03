Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2016, 20:21

Транспорт

"Делимобиль" внедрит систему оценки водителей арендованных авто

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оператор городского каршеринга "Делимобиль" создаст систему оценки водителей, сообщает пресс-служба компании. Представители фирмы заявили об этом после ДТП со смертью трех пешеходов, произошедшего на востоке столицы.

Система в автомобилях компании будет следить за стилем вождения пользователя. Она будет отслеживать резкие перемещения на дорогах, маневры, нарушения скоростного режима и прочие параметры. Данные будут стекаться в единую базу, а каждому водителю присвоят рейтинг.

Клиенты, не нарушающие ПДД, получат бонусы, а водителей с низкими оценками ждут санкции.

Кроме того, автомобили каршеринга могут снабдить специальным звуковым сигналом. Он будет звучать, если водитель значительно превысил разрешенную скорость.

Виновник ДТП на 1-й Владимирской улице, пользовался тарифом семь рублей в минуту. Ему грозит штраф до 150 тысяч рублей. По правилам компании, водителя уведомят о взыскании, и указанную сумму спишут с его с карты

Авария, закончившаяся смертью трех пешеходов, произошла на 1-й Владимирской улице. Водитель арендованной иномарки сбил четырех людей на "зебре", трое из них погибли.

Автомобиль, который участвовал в ДТП, принадлежит каршеринговой компании "Делимобиль". Водитель остался на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима. Полицейские готовят ходатайство об аресте водителя.

автомобили рейтинг каршеринг делимобиль

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика