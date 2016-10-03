"Делимобиль" внедрит систему оценки водителей арендованных авто

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оператор городского каршеринга "Делимобиль" создаст систему оценки водителей, сообщает пресс-служба компании. Представители фирмы заявили об этом после ДТП со смертью трех пешеходов, произошедшего на востоке столицы.

Система в автомобилях компании будет следить за стилем вождения пользователя. Она будет отслеживать резкие перемещения на дорогах, маневры, нарушения скоростного режима и прочие параметры. Данные будут стекаться в единую базу, а каждому водителю присвоят рейтинг.

Клиенты, не нарушающие ПДД, получат бонусы, а водителей с низкими оценками ждут санкции.

Кроме того, автомобили каршеринга могут снабдить специальным звуковым сигналом. Он будет звучать, если водитель значительно превысил разрешенную скорость.

Виновник ДТП на 1-й Владимирской улице, пользовался тарифом семь рублей в минуту. Ему грозит штраф до 150 тысяч рублей. По правилам компании, водителя уведомят о взыскании, и указанную сумму спишут с его с карты