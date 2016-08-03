Количество обращений по КАСКО из-за стихийных бедствий выросло в 4 раза

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Убытки страховых компаний по КАСКО сильно выросли из-за разбушевавшейся во второй половине июля непогоды, передает ТАСС.

По словам главы дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений выросло почти в четыре раза – с 56 обращений в 2015 году до 211 в текущем. Он так же добавил, что основной рост убытков из-за неблагоприятной погоды пришелся как раз на период с мая по июль и составил 22 процента.

"Утро": В среду пройдут ливни

Руководитель службы контроля качества страховой компании "Макс" Сергей Корзан так же отметил рост убытков по КАСКО в Москве. Он составил 10 процентов. Корзан так же добавил, что возможно их рост продолжится. По его словам, если ущерб был нанесен незначительный и автомобиль остается на ходу, клиенты не спешат обращаться в страховую компанию. Такие клиенты могут обратиться за возмещением позже.