03 марта 2017, 18:52

Транспорт

Daimler объявил об отзыве миллиона автомобилей Mercedes по всему миру

Фото: mercedes-benz.ru

Концерн Daimler AG собрался отозвать один миллион автомобилей Mercedes-Benz по всему миру, сообщает Reuters.

Причиной отзыва послужил риск возгораний в машинах. Ранее сообщалось о 51 случае возгораний новых моделей автомобиля. Отмечается, что в этих инцидентах никто не пострадал.

Из миллиона машин более 300 тысяч будут отозваны в США. В Daimler AG не уточнили, в каких странах за пределами США будут отозваны машины.

США – один из трех крупнейших рынков для Mercedes-Benz, наряду с Китаем и Германией. Из 51 случая возгораний – 30 произошло в США, рассказал представитель Mercedes-Benz.

Отзыв касается новых моделей, включая модели 2017 года.

В Mercedes-Benz и Daimler сообщили, что начнут уведомлять об отзыве своих американских клиентов в конце марта. Когда начнут уведомлять владельцев машин в других странах – не сообщается.

