02 июля 2013, 13:06

Ретро-технику и суперкары представят на шоу "Автоэкзотика-2013"

Фото: М24

Международное шоу "Автоэкзотика-2013" стартует в СК "Лужники" 5 июля в 10 утра. Мероприятие проводится вот уже 17 лет, однако на этот раз организаторы обещают удивить публику новым форматом. За звание лучшего автомобиля более чем в 40 номинациях будут бороться свыше 3 тысяч уникальных машин из 9 стран СНГ и Балтии.

На одной площадке можно увидеть редкую ретро-технику, суперкары, хот-роды. Также здесь будут представлены работы ведущих тюнинг-ателье.

"Каждый автомобиль прошел строжайший отбор, и в этом году требования к экспонатам стали еще более жесткими", - отметили организаторы.

Кстати, в прежние годы "Автоэкзотика" базировалась на полях Тушинского аэродрома. В 2013-м было решено придать шоу оттенок респектабельности и организовать проект в "Лужниках".

Вас ждет насыщенная программа: концерт, шоу, конкурсы, презентации. Для детей организуют развлекательные зоны, для их родителей — обустроят пикник-площадки, для VIP-гостей — лимузин-клуб.

Кстати, дети до 12 могут попасть на шоу бесплатно.

"Автоэкзотика" продлится вплоть до 7 июля.

автомобили Лужники шоу

