В столице осталось меньше 500 машин с мигалками

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Число машин с мигалками в России сократилось в 2 раза. На всю страну остается 568 таких автомобилей, подсчитал результат введения нового указа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщает РБК Daily, 485 из них зарегистрировано в Москве.

Указ "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства" президент России Владимир Путин подписал 19 июня 2012 года. Документ, вступивший в силу с 1 июля, Дмитрий Песков назвал "существенным шагом на пути упорядочения и сокращения использования мигалок со стороны чиновников". По его данным, на всю Россию останется только 568 машин с мигалками, 485 из них - в Москве. 83 мигалки могут быть установлены на губернаторских машинах и использоваться только на территории их региона.

На долю высокопоставленных чиновников администрации президента, правительства, Госдумы и Совета Федерации придется 61 мигалка. 424 мигалки будут закреплены за силовыми ведомствами, из них 297 — за МВД и ФСБ. "Только не надо эти машины путать с оперативными машинами, занимающимися госохраной", — призвал пресс-секретарь президента. За незаконное использование предусмотрены ответственность и "очень суровое наказание", уточнил Дмитрий Песков.

Вето для губернаторов - не использовать в столице региональные мигалки - не будет распространяться только на главу Подмосковья. "Чиновников на машинах с мигалками станет в два раза меньше", — пообещал Песков.