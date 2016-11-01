Цены на автомобили изменились у 16 компаний во второй половине октября

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Цены на автомобили изменились у 16 компаний с 16 по 31 октября, стоимость большинства моделей выросла. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "Автостат".

Так, BMW подняла цены на целый ряд моделей: купе серии 2 в комплектации M240i подорожал на 4,3 процента, седан серии 3 – на 0,6–2,6 процента, а хетчбэк 3GT – на 0,2–1,6 процента.

Audi увеличила цену седана А4 на 1,6–9,4 процента, универсала A4 Avant – на 1,5–8,7 процента, а полноприводного универсала A4 Allroad – на целых 8,5 процента. Хетчбэк mi-DO Datsun подорожал до 2 процентов. Также выросли цены на внедорожник Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения и пикап L200.

У других брендов рост цен связан с появлением новых комплектаций автомобилей. К примеру, у Cadillac появилась новая комплектация седана CTS с двигателем V6 объемом 3,6 литра. Из-за этого цены на автомобиль выросла на 5,6 процента.