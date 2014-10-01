Центробанк опубликовал новые тарифы ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Базовый тариф ОСАГО для физических лиц, которые управляют транспортными средствами категории "В", изменится впервые с 2004 года. Стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов возрастет. Об этом свидетельствует указание, опубликованное на официальном сайте Центробанка.

Документ предписывает установить минимальную базовую ставку тарифа для физических лиц на уровне 2440 рублей. Максимальная ставка достигнет 2574 рублей.

Таким образом, стоимость полиса ОСАГО для водителей легковых машин возрастет на 25-30 процентов. Раньше ставка была фиксированной и равнялась 1980 рублям.

Стоит отметить, что указанный в документе размер ставки не станет конечной ценой полиса. Это своего рода "минимальная цена", которую автовладелец выложит за страховой полис, действующий в течение года при отсутствии повышающих коэффициентов. В частности, по минимальной ставке будут платить водители, постоянно пользующиеся услугами одной и той же страховой компании, не совершавшие аварий (так называемый коэффициент безаварийности) и имеющие большой водительский стаж.

Новые тарифы вступят в силу после публикации документа в "Вестнике Банка России". Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Кроме того, для реализации положений указания Центробанка необходима отмена двух действующих постановлений правительства о правилах ОСАГО и о тарификации услуг страховых компаний.

Также увеличился размер страхового возмещения по полису ОСАГО. Теперь лимит выплат составляет не 120, а 400 тысяч рублей. Эта норма вступила в силу с 1 октября.

Базовая ставка тарифов ОСАГО не повышалась с 2004 года, то есть с момента вступления в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Участники рынка давно добивались повышения тарифов.

Напомним, в России существуют пять категорий водительских прав. Категория "А" дает право управлять мотоциклами, "В" - легковыми автомобилями с массой до 3,5 тонн, "С" - грузовиками, "D" - автобусами, троллейбусами и трамваями и "М" - мопедами и скутерами.