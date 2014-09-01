Россияне мечтают о полноприводном внедорожнике за 200 тысяч рублей - опрос

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Большинство россиян мечтают о полноприводном внедорожнике за 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами портала Avito.

Всего в опросе приняло участие более 33 тысяч человек. 32% опрошенных считают, что идеальный тип автомобиля - это внедорожник, так как он оптимально подходит для российских дорог, 24,5% респондентов высказались за седан, а 19,1% - за кроссовер.

Отмечается, что 11,8% принявших участие в опросе хотели бы приобрести машину менее чем за 200 тысяч рублей. 39,8% готовы отдать за мечту от 200 до 600 тысяч рублей, а 25,2% - до 1 миллиона рублей.