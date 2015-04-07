Автобусной площадки около Ходынского поля не будет – Хуснуллин

Фото: M24.ru

Около Ходынского поля не будут строить разворотную площадку для общественного транспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

От этой идеи отказались по просьбам жителей домов, расположенных рядом с Ходынским полем. Сейчас там планируется построить детские сады и школу.

Кроме того, на Ходынке будет создан парк. "Сейчас разрабатывается техническое задание для нового парка. Я уверен, что новая прогулочная зона понравится жителям близлежащих домов", – добавил Хуснуллин.

Напомним, Ходынское поле активно застраивалось с 2004 года. Там построили Ледовый дворец спорта и жилой комплекс "Гранд Парк". В 2013 году принято решение о строительстве нового городского парка на месте первого московского аэродрома, закрытого еще в 2003 году. Зона отдыха парка займет 29 гектаров. Территория будет ограничена улицей Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром.

Парк разместится на свободном от застройки участке Ходынского поля (бывшего Центрального аэродрома имени Фрунзе). Что касается непосредственно бывшей взлетно-посадочной полосы, то на ней появятся Государственный центр современного искусства, средняя школа, храм имени преподобного Сергия Радонежского и другие объекты.

Добраться до Ходынского поля в перспективе горожане и гости столицы смогут на метро – неподалеку откроется станция "Ходынское поле" Третьего пересадочного контура.