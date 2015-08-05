Форма поиска по сайту

05 августа 2015, 11:13

Транспорт

При столкновении двух автобусов в Хабаровске погибли 16 человек

Фото: mchs.gov.ru

16 человек погибли при столкновении двух автобусов в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На момент аварии в автобусах находилось 72 человека, из которых 68 – пассажиры и четверо – водители. Один из погибших – ребенок, еще трое детей находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Минздрава отметили, что травмы получили все, кто был на тот момент в автобусах. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое, остальных - как средней и легкой степени тяжести.

На месте работают шесть бригад скорой помощи и санитарная авиация.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. В полиции уточняют, что оба водителя были трезвы.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины автокатастрофы. Следственный комитет уточняет, что возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

