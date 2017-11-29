Капля никотина для железного коня. Как определить качество бензина на заправке

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Сотрудники Роскачества рассказали про новый прибор, который поможет водителям определять качество бензина прямо на заправке. Сегодня, по данным Авто-мото-ассоциации, до 30 процентов топлива на АЗС – контрафакт, который может привести к поломке автомобиля. Корреспонденты телеканала Москва 24 узнали, как не стать жертвой обмана автозаправщиков.

"Кот в мешке"

Топливную систему своей корейской иномарки житель подмосковной Лобни Даниил Жуйков восстанавливал больше полугода. Однажды недалеко от Королёва он заправил машину 95-м бензином, а через сутки она не завелась. После консилиума в автосервисе механики вынесли заключение – пациент тяжёлый: засорились форсунки, странными волокнами забился инжектор и практически полностью пришёл в негодность сам мотор.

Эксперты поясняют – некоторые заправочные станции продолжают закупать бензин у так называемых "самоваров", то есть, у нелицензированных производителей. И Даниил как раз наткнулся на такой товар.

Как правило, фальсификат производят небольшие, порой частные нефтеперерабатывающие заводы. Которые, в основном, гонятся не за качеством – а за количеством проданной горючки.

Случайная проверка

Вместе с автоэкспертом выбираем на МКАД первую попавшуюся не сетевую автозаправку. Решаем проверить, действительно ли всё так плохо. Оказывается, что по внешнему виду самой станции судить о топливе не стоит. Водители, если они конечно заботятся о машине, могут требовать от кассиров специальные паспорта качества, отмечает автоэксперт Дмитрий Клевцов.



Водители могут требовать от кассиров паспорта качества на топливо

"Паспорт качества – это документ, подтверждающий характеристики топлива. Он должен храниться на кассе, и кассиры по требованию покупателя обязаны предоставить. На этой заправке его практически не видно и нужно просить", – отметил Клевцов.

После того, как бензин набрали в стеклянную тару с отметкой времени и места забора, его нужно отправить на химическую экспертизу. Там топливо будут тестировать на протяжении четырёх дней. Химики проведут анализ на все лишние в бензине компоненты: это железо, сера и метиланилин, запрещённый в топливе класса Е5.

Экспресс-тест

Чиновники Росстандарта рассказали о новой и, конечно, уникальной разработке. Скоро проверить качество топлива можно будет прямо на заправке и буквально мгновенно.

"К сожалению, сегодня, конечно, такие технологии очень дороги и невозможны. Для проведения анализов требуется много времени. Но я уверены, что технологии будут развиваться и мы скоро получим ответы и такие предложения", – сказал министр по делам открытого правительства РФ Михаил Абызов.



Как часто бывает, новейшую разработку придумали советские учёные 30 лет назад.

Но как часто бывает, новейшую разработку придумали советские учёные 30 лет назад. Для этого используют пластину с сорбентом, который пропитан специальным проявителем. При контакте с топливом он меняет цвет – если там есть сера, окрасится в красный.

Руководитель аналитической лаборатории РГУ Нефти и Газа им. И.М.Губкина академик Алексей Дедов и его команда исследуют качество российского бензина и солярки. Они уже давно придумали специальные устройства для того, чтобы водители за 2 минуты могли понять, что именно они заливают себе в баки.

"В Бельгии, которая продаёт 9 миллионов тонн топлива в год, как и Москва, для проверки делают 11 тысяч проб в год, а мы делаем только 600. Ясно, что доверие вызывает зарубежный мониторинг, а наш нет", – сетует Дедов.

Размер имеет значение

Маленькие двигатели картов – ещё один способ проверить бензин. Не самый экономный, но всё-таки дешевле, чем испортить движок семейной машины. Оказывается, крошечные моторы куда более чувствительные. И всего литр некачественного бензина для них – как капля никотина для лошади.

Автогонщик Василий Кожевников сравнил детали моторов, которые работали на топливе с разным качеством.

"Вот смотрите, два бензина разных. В одном моторе поршни выглядят чистыми, без нагара и взрывных элементов. А вот на плохой горючке – тут же образуется нагар, уменьшается пространство, где сгорает топливо. И это может привести к поломке", – отмечает эксперт.

Как и профессиональные гонщики, свою машину Даниил теперь заправляет только на проверенных АЗС, а в бардачке бережно хранит чеки. Всегда проверяет документы на кассе и следит за новинками на рынке электрокаров. Он уверен, что за батарейками будущее.

Помимо топлива, следить нужно за качеством всех технологических жидкостей. И в частности – "омывайки" для лобового стекла. В связи с началом зимнего сезона все чаще на обочинах крупных городских улиц и магистралей можно увидеть людей, которые продают пластиковые пятилитровые канистры с незамерзающей жидкостью. Цены на нее в магазинах и на автозаправочных станциях варьируются от 150 до 400 рублей за канистру.



С рук на улице можно найти незамерзайку и по 130 рублей за пятилитровую канистру или даже дешевле. На первый взгляд такая жидкость ничем не хуже: точно так же позволяет почистить стекло и не густеет на морозе. Тем не менее, стоит быть осторожным: в её состав могут входить токсичные вещества, способные нанести серьёзный вред здоровью. Недобросовестных продавцов поддельной "незамерзайки" выявляют активисты движения "Безопасная столица".

О том, как правильно подготовить машину к зиме и как защитить её в холодный сезон – читайте в материале портала Москва 24.