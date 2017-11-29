Капля никотина для железного коня. Как определить качество бензина на заправке

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Сотрудники Роскачества рассказали про новый прибор, который поможет водителям определять качество бензина прямо на заправке. Сегодня, по данным Авто-мото-ассоциации, до 30 процентов топлива на АЗС – контрафакт, который может привести к поломке автомобиля. Корреспонденты телеканала Москва 24 узнали, как не стать жертвой обмана автозаправщиков.
"Кот в мешке"
Топливную систему своей корейской иномарки житель подмосковной Лобни Даниил Жуйков восстанавливал больше полугода. Однажды недалеко от Королёва он заправил машину 95-м бензином, а через сутки она не завелась. После консилиума в автосервисе механики вынесли заключение – пациент тяжёлый: засорились форсунки, странными волокнами забился инжектор и практически полностью пришёл в негодность сам мотор.
Эксперты поясняют – некоторые заправочные станции продолжают закупать бензин у так называемых "самоваров", то есть, у нелицензированных производителей. И Даниил как раз наткнулся на такой товар.
Как правило, фальсификат производят небольшие, порой частные нефтеперерабатывающие заводы. Которые, в основном, гонятся не за качеством – а за количеством проданной горючки.
Случайная проверка
Вместе с автоэкспертом выбираем на МКАД первую попавшуюся не сетевую автозаправку. Решаем проверить, действительно ли всё так плохо. Оказывается, что по внешнему виду самой станции судить о топливе не стоит. Водители, если они конечно заботятся о машине, могут требовать от кассиров специальные паспорта качества, отмечает автоэксперт Дмитрий Клевцов.
"Паспорт качества – это документ, подтверждающий характеристики топлива. Он должен храниться на кассе, и кассиры по требованию покупателя обязаны предоставить. На этой заправке его практически не видно и нужно просить", – отметил Клевцов.
После того, как бензин набрали в стеклянную тару с отметкой времени и места забора, его нужно отправить на химическую экспертизу. Там топливо будут тестировать на протяжении четырёх дней. Химики проведут анализ на все лишние в бензине компоненты: это железо, сера и метиланилин, запрещённый в топливе класса Е5.
Экспресс-тест
Чиновники Росстандарта рассказали о новой и, конечно, уникальной разработке. Скоро проверить качество топлива можно будет прямо на заправке и буквально мгновенно.
"К сожалению, сегодня, конечно, такие технологии очень дороги и невозможны. Для проведения анализов требуется много времени. Но я уверены, что технологии будут развиваться и мы скоро получим ответы и такие предложения", – сказал министр по делам открытого правительства РФ Михаил Абызов.
Но как часто бывает, новейшую разработку придумали советские учёные 30 лет назад. Для этого используют пластину с сорбентом, который пропитан специальным проявителем. При контакте с топливом он меняет цвет – если там есть сера, окрасится в красный.
Руководитель аналитической лаборатории РГУ Нефти и Газа им. И.М.Губкина академик Алексей Дедов и его команда исследуют качество российского бензина и солярки. Они уже давно придумали специальные устройства для того, чтобы водители за 2 минуты могли понять, что именно они заливают себе в баки.
"В Бельгии, которая продаёт 9 миллионов тонн топлива в год, как и Москва, для проверки делают 11 тысяч проб в год, а мы делаем только 600. Ясно, что доверие вызывает зарубежный мониторинг, а наш нет", – сетует Дедов.
Размер имеет значение
Маленькие двигатели картов – ещё один способ проверить бензин. Не самый экономный, но всё-таки дешевле, чем испортить движок семейной машины. Оказывается, крошечные моторы куда более чувствительные. И всего литр некачественного бензина для них – как капля никотина для лошади.
Автогонщик Василий Кожевников сравнил детали моторов, которые работали на топливе с разным качеством.
"Вот смотрите, два бензина разных. В одном моторе поршни выглядят чистыми, без нагара и взрывных элементов. А вот на плохой горючке – тут же образуется нагар, уменьшается пространство, где сгорает топливо. И это может привести к поломке", – отмечает эксперт.
Как и профессиональные гонщики, свою машину Даниил теперь заправляет только на проверенных АЗС, а в бардачке бережно хранит чеки. Всегда проверяет документы на кассе и следит за новинками на рынке электрокаров. Он уверен, что за батарейками будущее.
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