"Поначалу катался с опаской": люди с инвалидностью – о том, сложно ли было сесть за руль

В московских автошколах ежегодно проходят обучение 200-300 человек с ограничениями по здоровью, однако получить заветные водительские права получается не у всех. Портал Москва 24 поговорил с людьми с инвалидностью и узнал, насколько нужны водительские права для полноценной жизни и просто ли их получить.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

"Без прав в Москве – никуда"

Виталий Гриценко в 2008 году участвовал в грузино-осетинском конфликте, проходившем в Южной Осетии. Он проходил службу по контракту, но после артиллерийского обстрела осколок попал ему в позвоночник, и ноги сразу же отказали. После травмы Виталию пришлось проходить долгую реабилитацию, но теперь он является членом паралимпийской сборной России по легкой атлетике.

Сейчас паралимпиец обучается третий месяц в автошколе в специальной группе для людей с ограничениями по здоровью: вместе с ним учатся на водителя инвалиды с детства и те, кому для управления автомобилем не хватает ноги или руки. К каждому из учеников инструкторы находят особый подход. Для получения прав Виталию осталось только сдать экзамены в ГИБДД.

Фото: Виталий Гриценко

"В Москве без машины тяжело по городу передвигаться, потому что в метро и на общественном транспорте не очень удобно. Кроме того, иногда мы в Европу ездим на сборы и на соревнования, поэтому для дальних дистанций по-любому нужны водительские права", – поделился Гриценко.

Виталий в родном Ростове-на-Дону, еще до своего ранения, уже осваивал азы вождения. Но после ранения в Южной Осетии пришлось учиться заново, так как в автошколе ему предоставили машину с ручным управлением. Его инструктор, которого зовут Александр, работает конкретно с людьми с ограниченными возможностями. Он сам "подстраивает" обучаемого под автомобиль и автомобиль – под ученика.

По словам Виталия, водить авто только руками было непривычно, но он освоил новый способ управления. При этом на реальной трассе нужно быть осторожным, так как на дорогах множество лихачей.

"В городе есть особенные моменты: активное дорожное движение, все наглые и дерзкие, надо ездить по их правилам. Я стараюсь более осторожно передвигаться на машине, без лихачества. Я катался на учебной машине пока только по Волгоградскому проспекту и рядом с автошколой, а на МКАД пока нельзя выезжать, но я думаю, что ничего сложного в этом нет, – пояснил собеседник портала Москва 24. – Парковки в городе – больная тема. Бывает, возле дома после семи часов все места заняты, в два ряда все стоят, даже места для инвалидов все забиты".

Фото: скриншот церемонии награждения

Гриценко признался, что после получения водительского удостоверения сразу сядет за баранку своего японского минивена, так как автомобиль для него – это жизненная необходимость, а не роскошь. Причем машины такого типа кузова особенно удобны для передвижения инвалидов-колясочников.

"Сейчас я учусь на немецком седане, а после обучения буду передвигаться на своем минивене. Автомобиль уже переоборудован, у нас есть свой человек в Серпухове, который для всей нашей команды делает ручное управление: автоматическую коробку переключения передач и ручку-дубликат "газ-тормоз". В минивене мне будет удобно сесть и поставить сзади коляску самому, а в седане – нужна чья-то помощь, чтобы положить коляску в багажник", – подчеркнул он.

Двукратный чемпион Европы по легкой атлетике пропустил паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за отстранения российской сборной Международным олимпийским комитетом (МОК), но надеется попасть на игры в Токио, куда он сможет полететь уже с водительским удостоверением.

"Машина – наши ноги, колеса и все-все-все"

Известный параспортсмен Станислав Бураков оказался прикованным к инвалидной коляске после аварии на мотоцикле – о катании на байке и привычной жизни можно было забыть. Однако происшествие не заставило его отказаться от необходимого средства передвижения – автомобиля. В отличие от Виталия Гриценко, Станиславу не пришлось переучиваться и сдавать экзамен на водительские права. Свой автомобиль он просто переоборудовал для ручного управления.

"Я получал права еще до травмы. А после аварии и реабилитации сдал все нужные документы, прошел медкомиссию, она меня допустила до управления автомобилем. В ГИБДД я получил новые права, не было никаких трудностей", – пояснил он.

Фото: из личного архива

Станислав практически ежедневно ездит на тренировки по баскетболу и вейкбордингу, куда попасть можно только с помощью авто. Хотя часто передвигается и на дальние расстояния. Не так давно спортсмен с другом совершил автопробег из Москвы во Владивосток, проехав более 11 тысяч километров через всю страну. По дороге ему пришлось дважды менять пробитое колесо.

"Мы останавливались в городах и проехали весь путь за месяц. В машине ехали только люди с ограниченными возможностями, без сопровождающих. Причем, за всю дорогу нас ни разу инспекторы ГИБДД не останавливали, и никто не беспокоил, – поделился Бураков. – Поначалу было непривычно ездить на большие расстояния, катался с опаской, но это все дело привычки и возможность побороть какие-то свои страхи".

Фото: из личного архива

По словам параспортсмена, людям с ограничениями по здоровью автомобиль жизненно необходим. Потому что так открываются новые двери, которые дают множество возможностей для развития.

"Автомобиль – это не роскошь. Я бы без машины не добился того, чего сейчас добился. Мне нужно ездить на работу и с работы, на тренировку и обратно. Также я своих друзей подвожу, которым также трудно передвигаться без автомобиля, выручаем друг друга. Машина – наши ноги, колеса и все-все-все, это необходимый атрибут, так же, как и коляска", – подчеркнул Станислав.

Готовы ли автошколы?

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сегодня в Москве работают более 300 автошкол, которые готовят свыше 60 тысяч водителей ежегодно. Согласно существующим нормативно-правовым документам, все автошколы, которые имеют лицензию на подготовку водителей категории B, должны обучать и жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья – если у них отсутствуют противопоказания к управлению автомобилем. Ежегодно такие граждане обращаются в 30-40 автошкол.

Однако, по словам президента "Гильдии автошкол России" Сергея Лобарева, не все хотят и могут обучать инвалидов. В среднем, за прошедшие годы водительские удостоверения получили около 200-300 человек с инвалидностью.

"Многие школы отказывают в этой услуге по ряду причин. Во-первых, потому что необходим определенный подвижной состав в зависимости от состояния здоровья обучающегося: слабослышащим, например, нужен сурдопереводчик. Многие школы пытались включать слабослышащих в общие группы, в которой работал сурдопереводчик. Пока переводили, многие граждане, которые не имели противопоказаний по здоровью, уходили в другие школы или переходили на удаленное обучение, чтобы не затягивать учебный процесс. Вместо 2,5 месяцев теории занятия длились почти три", – пояснил эксперт.

По российскому законодательству, получить водительское удостоверение может каждый совершеннолетний, кого допустит медицинская комиссия. В конце 2014 года власти выпустили список заболеваний, при которых человек не может управлять автомобилем. Речь идет о серьезных заболеваниях: шизофрении, умственной отсталости, аффективных расстройствах, ахроматопсии (нарушение цветовосприятия), полной слепоте и эпилепсии. Для облегчения обучения маломобильных граждан автошколы предлагали разработать специальную программу для инвалидов. Так, часть дисциплин для подготовки профессиональных водителей можно заменить на дополнительные часы, на которых инструкторы разъяснят сложные вопросы, или на большее количество практических занятий.





Согласно опросам автошкол, стоимость обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от компании, составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Причем, в некоторых школах можно пройти обучение на льготных условиях или получить компенсацию стоимости в местном отделении социальной защиты населения.

В 2016 году в столице Союз автошкол Москвы начал обучать водительскому мастерству маломобильных граждан на безвозмездной основе. В его состав входят 15 организаций, среди которых автошколы "Старт", "Онлайн", "Битцевская автошкола" и другие. Квоты на бесплатное обучение были установлены в размере 50 человек. Однако, по словам председателя правления Союза Александра Ачкасова, сейчас количество желающих пройти обучение резко упало.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

"За три года мы выучили тех, у кого было желание, а новая группа желающих пока не набирается, поэтому со следующего года будем ненадолго приостанавливать эту программу. Если будут обращения – возобновим. Стоит отметить, что за время пилотного проекта мы обучили несколько участников паралимпийской сборной России", – пояснил он.

По его словам, каждый год приходило порядка 100-150 желающих, но заканчивали обучение только около десяти процентов. "Многие желающие отсеивались по показаниям здоровья, другие – из-за медицинских осложнений в период обучения. Таким образом, за три года прошли обучение только порядка 50 человек", – пояснил Ачкасов.

Сейчас в Москве проживают около 1,1 миллиона людей с ограниченными возможностями. Из них более 12 тысяч незрячих и слабовидящих, более 6 тысяч глухих и слабослышащих граждан, более 17,8 тысячи – с поражением опорно-двигательного аппарата, 6,2 тысячи инвалидов вследствие ДЦП и более 33,6 тысяч человек с инвалидностью по психическим заболеваниям. За пять лет число москвичей с ограниченными возможностями, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось на 70%. Чаще всего они выбирают плавание, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, армспорт, пауэрлифтинг и игровые виды спорта.





Собеседник портала Москва 24 добавил, что автошколам достаточно сложно перестроиться, чтобы обучать водительскому мастерству людей с ограничениями по здоровью.

"Мы инструкторов целый год подбирали, потому что они часто не выдерживали такой работы. Потом мы нашли специалистов, у которых в семьях есть инвалиды, которые знают, как обращаться с маломобильными учениками, и у нас работа наладилась, все пошло. Кроме того, необходимо переоборудовать автомобили, чтобы они подходили людям согласно их ограничениям", – пояснил эксперт.