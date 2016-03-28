Фото: m24.ru/Александр Авилов

Объединенная авиакомпания "Россия" начала летать в 15 стран мира. Компания входит в группу "Аэрофлот", сообщает Агентство "Москва".

Первый рейс компании состоялся 27 марта. В новом сезоне "Россия" будет летать по 10 направлениям, в том числе: в Анапу, Оренбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Планируется, что компания будет перевозить около 10 миллионов пассажиров в год и располагать 74 самолетами. В столице она базируется в аэропорту Внуково.

Ранее m24.ru сообщало, что "Аэрофлот" проверит качество оказания услуг в авиакомпании с помощью "скрытых пассажиров".

С сотрудниками компании под видом пассажиров будут общаться специальные агенты. Они выяснят насколько качественно и профессионально работают стюардессы, операторы и другие представители "Аэрофлота". А также как решаются спорные вопросы и конфликтные ситуации.

По данным "Аэрофлота", на проведение этого маркетингового исследования претендуют "Ромир Мониторинг Стандарт", "ТНС Маркетинговый информационный центр", "Международный институт маркетинговых и социальных исследований "ГФК-Русь" и "Ипсос".