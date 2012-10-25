Авиабилеты в Лондон подешевеют до $200

Фото: ИТАР-ТАСС

Британская бюджетная авиакомпания easyJet выиграла тендер на право осуществлять пассажирские рейсы между Лондоном и Москвой с 2013 года, передает Би-би-си.

EasyJet будет летать из аэропорта Гэтвик в Домодедово. В течение первых трех лет цена билетов туда и обратно не будет превышать 200 долларов, что ниже средней цены на билеты других авиакомпаний, работающих на этом направлении.

Сейчас прямые рейсы между Москвой и Лондоном выполняют авиакомпании British Airways (21 рейс в неделю), а также "Трансаэро" и "Аэрофлот" (по 14 рейсов в неделю).

EasyJet является вторым по величине европейским "лоукостером" по объему бизнеса. Компания выполняет внутренние и международные рейсы по 387 направлениям. Флот easyJet состоит из 194 самолетов Boeing и Airbus.

Два дня назад стало известно о том, что крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair заявил о желании начать полеты из Ирландии в Россию. Когда начнутся полеты, пока не известно.

Кроме того, правительство может пригласить иностранных авиадискаунтеров и на внутренний рынок, однако пока конкретные регионы и авиакомпании, желающие работать в России, не назывались.