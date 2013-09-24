Названы самые лояльные авиакомпании по условиям отмены брони билета

Наилучшие условия в сфере отмены брони билетов представляют отечественные авиакомпании, но лишь при условии вылета с территории России.

Как сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на одно из крупнейших в Европе онлайн-агентств путешествий Tripsta, среди этих перевозчиков названы "Аэрофлот", "Россия", "Трансаэро", UTAir и S7, а также зарубежная "Международные авиалинии Украины". Они обеспечивают возврат билетов в случае аннуляции не менее чем за 24 часа до вылета, при этом штраф составляет от 15 до 45 евро.

В следующую, самую многочисленную условную группу входят авиакомпании, не предусматривающие возврата билетов - в основном европейские перевозчики, такие, как British Airways, Alitalia, Air Berlin, Iberia, Air France. У них является допустимым лишь обмен билетов, а сумма штрафа составляет от 30 до 120 евро.

Третья категория авиакомпаний накладывает еще больше ограничений на клиентов, вынужденных отменить или перенести рейс. На ряде тарифов отдельные перевозчики запрещают обмен авиабилетов; к примеру, так поступают лоукостер Air Baltic, Finair и Lufthansa. Также это относится к невозвратным тарифам Air France, KLM и Swiss и Austrian.