ЕasyJet вернет своим клиентам полную стоимость билета

Фото: Москва 24

Ведущая бюджетная авиакомпания Европы easyJet специально для российских туристов изменила принципам low-cost перевозок. Теперь, благодаря рекомендациям Минтранса, пассажиры смогут вернуть полную стоимость билета из Москвы в города Англии.

"Наше предложение соответствует требованиям российского законодательства. Мы всегда подстраиваемся под правила той страны, в которую приходим. Стоимость перелета будет возвращаться полностью", - сообщил "РБК daily" директор по рынкам Великобритании и Северной Ирландии easyJet Пол Симмонс.

Он уточнил, что возврат билетов будет доступен пассажирам, вылетающим из Москвы или летящим в нее, а не гражданам России. Для отмены брони и возврата денег клиентам авиакомпании следует обратиться в call-центр. Также Симмонс добавил, что за проведение самой процедуры возврата будет удерживаться комиссия, размер которой он не уточнил.

Между тем, 13 декабря easyJet начал продажу билетов на рейсы "Москва - Манчестер". Летать лайнеры Airbus 319 будут четыре раза в неделю, а минимальная стоимость перелета в одну сторону без учета стоимости питания и провоза багажа составит 72,49 доллара. Начало перелетов запланировано на 28 марта 2013 года. Также с середины января авиакомпания обещает начать продажу билетов на рейсы из Домодедово в Гатвик, а первый рейс запланирован на 18 марта 2013 года.

Таким образом, в России easyJet превратится в "авиакомпанию-гибрид" - на московском направлении будут действовать тарифы Flexi, включающие возможность изменить дату рейса, выбрать место в салоне и бесплатно провезти одно место багажа.