Зарубежные авиакомпании захотели вернуться в Россию

Зарубежные авиакомпании начинают возвращаться на российский рынок

Зарубежные перевозчики, массово покидавшие российский рынок в прошлом году, начинают возвращаться. О таких планах уже объявила американская авакомпания Delta. Кроме того, возобновить закрытые рейсы или увеличить частоту полетов могут Thai Airways и Czech Airlines.

Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак.

"Дело в том, что "Трансаэро" не отличался здоровой конкуренцией на дальнемагистральных маршрутах. В результате действий этой компании было потеряно 4,5 миллиарда долларов", – пояснил Рыбак.

Эксперты связывают возвращение авиакомпаний с уходом с дальнемагистрального рынка "Трансаэро", который проводил политику жесткого демпинга, иностранные компании вновь заинтересованы в работе в России.

По словам Рыбака, авиакомпаниям довольно сложно прийти или уйти с рынка. Тем более, большинство компаний в мире не может позволить себе работать в убыток.

"Рублевые цены на авиабилеты по направлениям вернувшихся авиакомпаний немного подрастут, но это связано только с курсом валют", – добавил эксперт.

Ранее m24.ru сообщало, что 26 октября 2015 года Росавиация аннулировала лицензию "Трансаэро" в связи с ее финансовой несостоятельностью. К тому моменту у компании было порядка 250 миллиардов рублей долга перед Сбербанком, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанком, Московским кредитным банком, Новикомбанком, банком "Открытие", МФК и другими. Авиакомпанию признали банкротом.

У "Трансаэро" было 156 рейсов по различным международным направлениям. 56 маршрутов передали "Аэрофлоту" еще в октябре 2015 года, остальные распределили между другими авиакомпаниями. Так же поступили и внутренними рейсами.

"Аэрофлот" и другие авиакомпании берутся за рейсы банкрота на определенный срок. Через год они могут отказаться их обслуживать. Решать, сохранятся ли перелеты в дальнейшем, будут в октябре 2016 года.