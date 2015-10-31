1 ноября объявлен в России днем траура в связи с авиакатастрофой

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Владимир Путин подписал указ об объявлении 1 ноября 2015 года днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте, сообщает пресс-служба Кремля.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", - говорится в сообщении.

МЧС открыло "горячую линию" для родственников пассажиров Airbus A321

Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 мск субботы. Он пропал с экранов радаров через 23 минуты. Рейс был заказан туроператором Brisco.

По словам премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова найдены обломки самолета.

Как сообщает Reuters, самолет полностью разрушен. Большинство пассажиров "скорее всего скончались". На борту находились 224 человека, из них семеро были членами экипажа, а 17 - детьми. Все пассажиры были россиянами.