Найденные в Казани "черные ящики" разбившегося Boeing-737 повреждены

Фото: ИТАР-ТАСС

"Черные ящики" разбившегося в Казани самолета Boeing-737 серьезно повреждены.

Как сообщает техническая комиссия Международного авиационного комитета, контейнер бортового самописца речевой информации имеет значительные механические повреждения. Также в плохом состоянии и второй "черный ящик", отвечающий за сбор параметрической информации.

В настоящее время самописцы отправлены для экспертизы в Москву, сообщает пресс-служба МЧС России.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области.