"Уверен, что у этого самолета уже были неполадки раньше" - эксперт

"80% аварий происходят из-за ошибок пилотов" - эксперт

Летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, что просто так у таких самолетов проблемы не возникают и, скорее всего, вина лежит на пилотах

Если говорить о погоде, то для пилотов такого уровня и аэропорта, подготовленного по последнему слову техники еще к Универсиаде, можно сказать, что погодные условия были идеальными - рассказал Толбоев.

"Я уверен, что с этим самолетом, что-то уже раньше было не так, просто так такие проблемы с машинами такого уровня не случаются", - добавил эксперт.

Он также добавил, что заход на второй круг - это абсолютно штатная ситуация, которая позволяет пилотам принять все меры, с учетом первой попытки. это делается для безопасности пассажиров. Бывает, что заходят и на третий круг. А что заставило пилотов, прекрасно знавших инструкции, так нервничать и удариться о землю, пока неизвестно.

Напомним, что следствие рассматривает различные версии крушения самолета в Казани. В числе основных - техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. По предварительным данным, в аварии погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа.