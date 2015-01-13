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13 января 2015, 11:34

Индонезийские водолазы обнаружили фюзеляж разбившегося лайнера AirAsia

авиакатастрофы чп жизнь в мире фюзеляж

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Индонезийские водолазы обнаружили на дне Яванского моря основную часть фюзеляжа разбившегося лайнера AirAsia. Обломок самолета находится примерно в 3,5 километра от места, где велись работы по подъему "черных ящиков", сообщает МИА "Россия сегодня".

Фрагмент лайнера планируют поднять на поверхность с помощью надуваемых под водой мешков. В обнаруженной части самолета могут находиться до 50 процентов останков жертв.

Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров 28 декабря 2014 года во время перелета из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

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На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Предполагается, что пилоты смогли посадить самолет на воду в Яванском море, но он утонул из-за шторма. В настоящее время в Сурабаю уже доставлены тела 48 жертв авиакатастрофы, 32 человека уже опознаны.

Накануне появилась информация, что лайнер мог взорваться перед крушением. Подтвердить или опровергнуть эти данные можно будет после расшифровки "черных ящиков", один из которых уже поднят на поверхность.

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