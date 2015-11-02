"Когалымавиа" озвучила свою версию крушения Airbus A321

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Самолет Airbus 321, потерпевший крушение в субботу на Синайском полуострове, мог подвергнуться "внешнему воздействию". С соответствующим заявлением выступил представитель авиакомпании "Когалымавиа", которой принадлежал разбившийся лайнер, сообщает телеканал "Москва 24".

"Видимо, к моменту входа в пике самолет получил серьезные повреждения. В этот момент экипаж потерял контроль над управлением воздушного судна. Единственной объяснимой причиной разрушения в воздухе может быть внешнее воздействие", – заявил технический директор авиакомпании "Когалымавиа" Сергей Дурасов.

Таким образом, в "Когалымавиа" считают, что самолет был сбит неустановленными лицами.

По словам представителя авиакомпании, самолеты "Когалымавиа" облетают Синайский полуостров с момента авиакатастрофы.

По данным замгендиректора авиакомпании, лайнер находился в отличном состоянии. "Последние секунды перед разрушением А321 находился в неуправляемом полете", – заявил он.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".