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19 августа 2012, 10:51

Сегодня в России отмечают День воздушного флота

авиация День воздушного флота

ИТАР-ТАСС

День воздушного флота России - профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Он отмечается в России ежегодно, в третье воскресенье августа. В 2012 году День воздушного флота пришелся на 19 августа.

С 1933 года этот праздник отмечался как День воздушного флота СССР. Он был учрежден в честь выдающихся достижений ученых, авиаконструкторов, летного и технического состава ВВС, передает РИА Новости.

Праздник был установлен как для военных и гражданских авиаторов, так и для разработчиков и создателей авиатехники. Однако в 1997 году у военных летчиков появился свой праздник День военно-воздушных сил, отмечаемый 12 августа, и теперь День воздушного флота является профессиональным праздником для коллективов предприятий и организаций, работников и ветеранов гражданской авиации.

По состоянию на август 2012 года полеты по территории РФ осуществляются по 1 тысяче 337 воздушным линиям. Они обслуживаются 62 авиакомпаниями, треть из которых работает исключительно на региональных маршрутах.

По итогам 2011 года пассажирооборот гражданской авиации составил более 166,7 миллиардов пассажиро-километров, грузооборот - 4,9 миллиардов тонно-километров, всего по итогам прошедшего года перевезено более 64 миллионов пассажиров.

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