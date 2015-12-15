Авиакомпания "Победа" включила во все тарифы таксы и сборы

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Авиакомпания "Победа" включила в стоимость билетов все таксы и сборы. Раньше на сайте перевозчика отображалась цена за перелет, а дополнительные тарифы рассчитывались отдельно, сообщает Агентство "Москва".

"Такое решение принято для большего удобства пассажиров, чтобы итоговая стоимость перелета была более понятна на этапе выбора рейса", – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новая система тарифообразования оказалась успешной, когда использовалась в тестовом режиме при продаже билетов на международные рейсы в Братиславу, Вену и Милан.

Теперь на сайте "Победы" отображается только итоговая стоимость перелета. Конечная цена билета может быть увеличена только при выборе дополнительных услуг.

При этом минимальная стоимость билета на любом рейсе авиакомпании по-прежнему составляет 999 рублей с учетом такс и сборов.

Ранее m24.ru сообщало, что лоукостер открыл продажу билетов на рейсы в Сочи из пяти городов России – Екатеринбурга, Кирова, Уфы, Волгограда и Самары.

Кроме того, с 19 декабря "Победа" начнет летать в Вену и Братиславу. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании.

Рейсы будут выполняться ежедневно из Москвы. Авиалайнеры из Екатеринбурга, Кирова, Нижневартовска, Перми, Самары, Сургута и Тюмени полетят за границу со стыковкой в столице.

Кроме того, авиакомпания может получить разрешение на рейсы из Москвы в Дрезден (Германия), Кельн (Германия), Бергамо (Италия), Зальцбург (Австрия), Шамбери (Франция) и Верону (Италия).

Низкобюджетный перевозчик "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Все рейсы авиакомпании "Победа" обслуживаются на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Сейчас в авиапарке 12 таких самолетов.